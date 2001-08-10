Новый учебный центр планируют создать на базу СахГУ

«Йокогава электрик СНГ» планирует создать на Сахалине учебный центр. Проект планируют реализовать на базе Сахалинского государственного университета (СахГУ). Центр предназначен для подготовки высококлассных специалистов в сфере автоматизации энергоотрасли, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Такая информация была озвучена накануне во время встречи исполняющего обязанности губернатора островного региона Алексея Белика с генеральным директором ООО «Йокогава Электрик СНГ» Владимиром Савельевым.

– Правительство Сахалинской области ставит перед собой задачи по диверсификации экономики региона, созданию высокотехнологичных производств. Чтобы добиться в этом успеха, необходимы профессиональные кадры, – отметил Алексей Белик. – Именно поэтому региональные власти уделяют большое внимание совершенствованию системы среднего и высшего профессионального образования. Мы намерены опираться как на современный опыт и наработки ведущих российских вузов и научных организаций, так, и, безусловно, на опыт наших зарубежных партнеров. Ваша компания активно сотрудничает в части подготовки кадров с несколькими высшими учебными заведениями нашей страны, и мы приветствуем инициативы по сотрудничеству с Сахалинским государственным университетом.

Планируется, что технический учебный центр будет создан для занятий студентов и аспирантов СахГУ по изучению контрольно-измерительных приборов, систем управления и автоматизации, программного обеспечения для моделирования технологических процессов. Там будут использоваться устройства и программное обеспечение, которые используются на нефтегазовых предприятиях Сахалина.

– Квалификация инженерного состава и операторов важна в каждом технологическом процессе. Мы имеем опыт по созданию технических учебных центров в России и хотим его перенести в Южно-Сахалинск. Данный проект уже обсуждали с представителями СахГУ. Рассчитываем, что центр будет способствовать развитию высшего образования в Сахалинской области и решению кадрового вопроса на островах, – рассказал Владимир Савельев.

На встрече было озвучено, что дорожную карту по созданию Центра ООО «Йокогава электрик Сахалин» готова подготовить к декабрю текущего года. В ней будут отражены техническое описание, программные продукты, основные мероприятия и сроки их реализации.