Островным родителям будут выплачивать компенсации за школьную продленку

В Сахалинской области расширяются меры социальной поддержки для семей с детьми. Одна из них - компенсация родителям части оплаты за пребывание детей в школьных группах продленного дня.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве, островным семьям будет компенсироваться 30% затрат на продленку. На эти цели в областном бюджете в 2019 году предусмотрено более 4 млн рублей. Компенсация распространяется только на государственные (муниципальные) образовательные учреждения.

Выплаты смогут получать одинокие родители, малоимущие и многодетные семьи, родители детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семьи, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Надо отметить, что группы продленного дня — это не образовательная программа школы, а дополнительная услуга по присмотру за ребенком. Федеральное законодательство позволяет школам самостоятельно принимать решение о необходимости создания групп продлённого дня. Чаще всего продленку открывают только для младшей школы, но иногда и для учеников средних классов. Школа вправе самостоятельно определять сумму за пребывание детей в продленке. Для посещения группы продленного дня между родителем и администрацией учреждения заключается соответствующий договор в письменном виде. Для того, чтобы получить компенсационные выплаты, родителям необходимо обратиться к руководству образовательного учреждения.