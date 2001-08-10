Более чем 600 сахалинским семьям помогли купить вещи для новорождённых

Финансовая поддержка предоставляется в размере фактически понесенных расходов: до 10 тысяч рублей на приобретение детских товаров и до 20 тысяч – на покупку коляски. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Молодые семьи (родители не старше 35 лет) могут получить выплату на каждого ребенка, родившегося после 31 декабря 2016 года. Есть одно условие – среднедушевой доход семьи не должен превышать размер прожиточного минимума.

За счет единовременной выплаты семья может возместить затраты на коляску, а также вещи, необходимые с первых дней жизни ребенка, – комплекты для выписки, комбинезоны, ползунки, распашонки и другую одежду, пеленки, памперсы. Воспользоваться этой мерой поддержки можно в течение полугода со дня рождения сына или дочки.

У Евгении Бочкарниковой из Южно-Сахалинска в этом году на свет появилась вторая дочь. При выписке из роддома она получила подарочный набор для ухода за младенцем. Пригодились молодой маме и компенсации за покупку коляски и детской одежды.

– Помощь, конечно, очень кстати. Хорошо, что у нас на Сахалине так заботятся о семьях и детях. Упаковка памперсов в среднем стоит 1,5 тысячи, а в месяц таких нужно две, а то и три. Благодаря льготе в ближайшие месяцы голова у нас болеть не будет. Еще с обеими дочками мы воспользовались помощью на покупку коляски, – поделилась Евгения Бочкарникова.

Чтобы получить меру поддержки, нужно написать заявление, собрать пакет документов, а также предоставить контрольно-кассовые чеки, подтверждающие расходы.

– Принимаются чеки, удостоверяющие покупку детских вещей и коляски в течение шести месяцев до или после рождения малыша, – пояснила Инна Черникова, заместитель начальника отдела семейной политики Центра социальной поддержки Сахалинской области.

Свыше 2500 тысяч островных семей уже воспользовались такой помощью, из них более 600 – в 2019 году. В Сахалинской области действует один из самых обширных пакетов мер поддержки семьей с детьми. В этом году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко он стал еще больше.

С 1 апреля всем мамам – вне зависимости от материального положения семьи – при выписке из роддома стали дарить набору для ухода за новорожденным. А с 1 июля ввели социальную выплату на малышей в возрасте от полутора до трех лет, которым не хватило мест в детских садах. Размер ежемесячного пособия – более 14 тысяч рублей.

Сегодня более 50 тысяч островных семей пользуются различными мерами поддержки. Это материнский капитал, выплаты молодым мамам первенцев, студенческим семьям, финансовая помощь в решении жилищного вопроса и другие льготы.