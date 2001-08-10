Более чем 600 сахалинским семьям помогли купить вещи для новорождённых
Финансовая поддержка предоставляется в размере фактически понесенных расходов: до 10 тысяч рублей на приобретение детских товаров и до 20 тысяч – на покупку коляски. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Молодые семьи (родители не старше 35 лет) могут получить выплату на каждого ребенка, родившегося после 31 декабря 2016 года. Есть одно условие – среднедушевой доход семьи не должен превышать размер прожиточного минимума.
За счет единовременной выплаты семья может возместить затраты на коляску, а также вещи, необходимые с первых дней жизни ребенка, – комплекты для выписки, комбинезоны, ползунки, распашонки и другую одежду, пеленки, памперсы. Воспользоваться этой мерой поддержки можно в течение полугода со дня рождения сына или дочки.
У Евгении Бочкарниковой из Южно-Сахалинска в этом году на свет появилась вторая дочь. При выписке из роддома она получила подарочный набор для ухода за младенцем. Пригодились молодой маме и компенсации за покупку коляски и детской одежды.
– Помощь, конечно, очень кстати. Хорошо, что у нас на Сахалине так заботятся о семьях и детях. Упаковка памперсов в среднем стоит 1,5 тысячи, а в месяц таких нужно две, а то и три. Благодаря льготе в ближайшие месяцы голова у нас болеть не будет. Еще с обеими дочками мы воспользовались помощью на покупку коляски, – поделилась Евгения Бочкарникова.
Чтобы получить меру поддержки, нужно написать заявление, собрать пакет документов, а также предоставить контрольно-кассовые чеки, подтверждающие расходы.
– Принимаются чеки, удостоверяющие покупку детских вещей и коляски в течение шести месяцев до или после рождения малыша, – пояснила Инна Черникова, заместитель начальника отдела семейной политики Центра социальной поддержки Сахалинской области.
Свыше 2500 тысяч островных семей уже воспользовались такой помощью, из них более 600 – в 2019 году. В Сахалинской области действует один из самых обширных пакетов мер поддержки семьей с детьми. В этом году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко он стал еще больше.
С 1 апреля всем мамам – вне зависимости от материального положения семьи – при выписке из роддома стали дарить набору для ухода за новорожденным. А с 1 июля ввели социальную выплату на малышей в возрасте от полутора до трех лет, которым не хватило мест в детских садах. Размер ежемесячного пособия – более 14 тысяч рублей.
Сегодня более 50 тысяч островных семей пользуются различными мерами поддержки. Это материнский капитал, выплаты молодым мамам первенцев, студенческим семьям, финансовая помощь в решении жилищного вопроса и другие льготы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 11:30 20 Сентября Студенты СахГУ прошли в финал XII Международной олимпиады «IT-Планета»
17:00 20 Сентября Команда мэрии Южно-Сахалинска завоевала Кубок Содружества по бильярду
13:40 20 Сентября Корсаковские школьники побывали на выставке «Сокровища музеев России»
12:45 20 Сентября На Сахалине пройдет военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
11:00 13 Сентября Южносахалинцы погрузятся в «Миры Мураками»
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
18:56 25 Сентября Преподаватель йоги Антон Гриньков: Сахалин для меня – это место силы
21:50 23 Сентября Экстремал Игорь Балла: Чтобы найти свое место, нужно постоянно развиваться
18:13 19 Сентября Фермер Артем Одинцов: Мы хотим обеспечивать сахалинцев клубникой круглый год
16:40 16 Сентября Чемпион Дальнего Востока по карате киокусинкай Никита Шимко: Всё своё время отдаю детям
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?