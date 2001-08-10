Сахалинские бизнесмены стали чаще брать микрозаймамы

За шесть месяцев 2019 года в Сахалинской области микрофинансовые организации выдали займы малому и среднему бизнесу на сумму 113 млн рублей. Это на 13% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Среди них займы индивидуальных предпринимателей составляют 64,6 млн рублей (+110%), займы юридических лиц — 48,3 млн рублей (-30%), передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного отделения ГУ Банка России.

Наибольшая доля в совокупном объёме выданных микрозаймов традиционно пришлась на займы физическим лицам — 54%. Однако за год сумма выдач снизилась на 8% и составила 134 млн рублей.

Совокупная задолженность островитян по договорам микрозайма выросла на 18% и на 1 июля 2019 года составила 378,5 млн рублей, из них задолженность индивидуальных предпринимателей — 136 млн рублей, юридических лиц — 144 млн рублей, физических лиц — 98,5 млн рублей. В первом полугодии сахалинские МФО выдали заёмщикам 247 млн рублей, этот показатель остался на уровне прошлого года.

В среднем сумма потребительского займа составляет около 11 тыс. рублей, представители малого и среднего бизнеса берут по 1,5 млн рублей.

Количество микрофинансовых организаций, представленных на территории Сахалинской области и зарегистрированных в государственном реестре МФО, за год сократилось c четырнадцати до девяти.