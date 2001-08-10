Сахалинские бизнесмены стали чаще брать микрозаймамы
За шесть месяцев 2019 года в Сахалинской области микрофинансовые организации выдали займы малому и среднему бизнесу на сумму 113 млн рублей. Это на 13% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Среди них займы индивидуальных предпринимателей составляют 64,6 млн рублей (+110%), займы юридических лиц — 48,3 млн рублей (-30%), передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного отделения ГУ Банка России.
Наибольшая доля в совокупном объёме выданных микрозаймов традиционно пришлась на займы физическим лицам — 54%. Однако за год сумма выдач снизилась на 8% и составила 134 млн рублей.
Совокупная задолженность островитян по договорам микрозайма выросла на 18% и на 1 июля 2019 года составила 378,5 млн рублей, из них задолженность индивидуальных предпринимателей — 136 млн рублей, юридических лиц — 144 млн рублей, физических лиц — 98,5 млн рублей. В первом полугодии сахалинские МФО выдали заёмщикам 247 млн рублей, этот показатель остался на уровне прошлого года.
В среднем сумма потребительского займа составляет около 11 тыс. рублей, представители малого и среднего бизнеса берут по 1,5 млн рублей.
Количество микрофинансовых организаций, представленных на территории Сахалинской области и зарегистрированных в государственном реестре МФО, за год сократилось c четырнадцати до девяти.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:15 Сегодня Проезда в районе пересечения Емельянова-Горького сегодня не будет
09:30 Сегодня Капремонт дворов заканчивают на улице Саранской в Южно-Сахалинске
- 10:40 Сегодня За спокойствием южносахалинцев будут следить интеллектуальные камеры
- 09:50 Сегодня Масштабный ремонт южно-сахалинской поликлиники №4 подошел к концу
- 11:30 20 Сентября Студенты СахГУ прошли в финал XII Международной олимпиады «IT-Планета»
17:00 20 Сентября Команда мэрии Южно-Сахалинска завоевала Кубок Содружества по бильярду
13:40 20 Сентября Корсаковские школьники побывали на выставке «Сокровища музеев России»
12:45 20 Сентября На Сахалине пройдет военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
11:00 13 Сентября Южносахалинцы погрузятся в «Миры Мураками»
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
18:56 25 Сентября Преподаватель йоги Антон Гриньков: Сахалин для меня – это место силы
21:50 23 Сентября Экстремал Игорь Балла: Чтобы найти свое место, нужно постоянно развиваться
18:13 19 Сентября Фермер Артем Одинцов: Мы хотим обеспечивать сахалинцев клубникой круглый год
16:40 16 Сентября Чемпион Дальнего Востока по карате киокусинкай Никита Шимко: Всё своё время отдаю детям
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?