Накопительные пенсии скорректировали в Сахалинской области

С 1 августа в Сахалинской области проведена корректировка размера накопительных пенсий 822 островитянам. Средний размер накопительной пенсии в результате корректировки составляет 1245 рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Пенсионного фонда России.

Напомним, сахалинцам и курильчанам, кроме назначения страховой пенсии, с июля 2012 года назначаются выплаты из средств пенсионных накоплений. В зависимости от условий формирования пенсионных накоплений, существует несколько видов их выплат: единовременная выплата, срочная пенсионная выплата, выплата накопительной пенсии.

Большинство сахалинцев (46 723 человека), в отношении которых территориальными органами ПФР по Сахалинской области принято решение о назначении выплаты, получили свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты. Срочная пенсионная выплата назначена 73 жителям области. Накопительная пенсия — 855 гражданам.

Ежегодно с 1 августа размер накопительной пенсии подлежит корректировке, исходя из суммы средств, направленных на накопительную пенсию, которые не были учтены при определении величины суммы пенсионных накоплений для исчисления размера накопительной пенсии при ее назначении или предыдущей корректировке.

В результате проведенной корректировки средний размер ежемесячной выплаты в виде накопительной пенсии составляет — 1 тыс. 245,84 рубля. Выплата скорректирована 822 пенсионерам.

Добавим, выплата из средств пенсионных накоплений осуществляется тем гражданам, у которых на индивидуальном лицевом счете в ПФР имеются данные накопления, сформированные за счёт:

обязательных страховых взносов на накопительную пенсию, уплаченных работодателем;

средств дополнительных добровольных страховых взносов, сделанных гражданином в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений;

средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии.

Выплата средств пенсионных накоплений на Сахалине и Курилах назначается в соответствии с прежним пенсионным возрастом: с 50 лет — женщинам и с 55 лет — мужчинам, если к этому возрасту они будут иметь право на установление досрочной страховой пенсии по старости, а именно будут иметь необходимый страховой стаж и количество пенсионных коэффициентов.