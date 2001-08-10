Сахалинцы, живущие в аварийных домах, будут платить за отопление в 2 раза меньше

В Сахалинской области жители аварийных домов будут платить за отопление в два раза меньше. Нововведение затронет около 20 тысяч человек. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Уже в квитанциях за октябрь плата за тепловую энергию для жителей аварийных многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, будет снижена на 50 процентов. Проблему высоких тарифов сахалинцы и курильчане неоднократно поднимали на встречах с главой области.

– Я заходил в эти дома, своими глазами видел трещины в стенах, провалившийся пол. В таких условиях жить нельзя. Поэтому несправедливо, что одинаковые квитанции приходят людям, живущих в комфортных условиях и в непригодных домах, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

По поручению главы области министерство ЖКХ Сахалинской области, и региональная энергетическая комиссия еще летом этого года начали прорабатывать вопрос по снижению стоимости коммунальной услуги. Накануне отопительного сезона, который стартовал 1 октября, были приняты соответствующие постановления правительства.

На Сахалине и Курилах сегодня официально признано аварийным более 420 тысяч квадратных метров жилья. С перечнем проблемных домов в каждом районе можно ознакомиться в муниципальных администрациях.

По вопросам снижения платы за отопления сахалинцы и курильчане могут обратиться в ресурсоснабжающие организации, которые осуществляют начисления за потребленную тепловую энергию. Их контактные данные указаны на квитанциях.