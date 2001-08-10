Новый центр откроют в Южно-Сахалинске для помощи бизнесменам

Центр «Мой бизнес» откроется в Южно-Сахалинске в середине октября. Об этом стало известно на заседании инвестсовета. Многопрофильный центр будет решать проблемы бизнеса в режиме «одного окна». С его помощью предприниматели смогут оформлять документы, получать консультации специалистов, а также встречаться с представителями власти, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Глава региона Валерий Лимаренко напомнил бизнесменам о портале «Бизнес.Сахалин.онлайн». Он позволяет юридическим лицам сообщать о проблемах в удобном Интернет-формате. С начала работы сервиса свои вопросы на сайте оставили более 90 островных предпринимателей, большинство из которых уже получили ответы.

- Сайт очень удобный. Однако следует добавить несколько новых разделов. Важно, чтобы предприниматели видели реальные примеры решения вопросов. Сервис должен стать настоящим маршрутизатором по решению проблем бизнеса. Будем работать в этом направлении, - рассказал заместитель председатель регионального правительства Сергей Байдаков.

Заседание инвестиционного совета стало внеочередным. Сегодня представители островной власти и бизнеса продолжили работу, начатую на прошлой встрече. Собравшиеся обсудили результаты опроса, который провели среди островных предпринимателей по поручению Валерия Лимаренко.

Так, согласно анкетированию, в сравнении с прошлым годом на Сахалине выросло качество телекоммуникационных услуг. Также предприниматели высоко оценили работу, которую провели в регионе по улучшению дорожных сетей, реализации мер финансовой поддержки и повышению доступности кредитных ресурсов.

Особое внимание на инвестсовете уделили образованию. Островному региону необходимы кадры, которые трудились 6ы в промышленном производстве, сельском хозяйстве, транспортной сфере и связи. Причем обучать специалистов необходимо внутри региона. Одно из предложений — в два раза увеличить количество мест в Сахалинском строительном техникуме. Губернатор одобрил такую идею. Чтобы её реализовать, для учреждения найдут дополнительное помещение или построят новое здание.

Следующий инвестиционный совет состоится 30 октября. На нём обсудят «Стратегию развития Сахалинской области».