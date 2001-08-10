Жители Сахалинской области смогут брать двухпроцентную ипотеку

Сахалинцы и курильчане смогут получить двухпроцентную ипотеку. Ей смогут воспользоваться молодые семьи и получатели земли по программе «Дальневосточный гектар». Срок выплат составит до 20 лет при размере кредитования до 6 миллионов, включительно. Выдавать ипотечные кредиты по льготной ставке будут на протяжении пяти лет, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

- Мы одобряем инициативу федерального центра о введении льготной ипотеки. Квартирный вопрос возникает практически в каждой семье. Здорово, что теперь решать его будет гораздо проще. Это позволит удержать островитян, которые хотели бы переехать в центральную часть России. Кроме того, эта мера поддержки станет отличным дополнением к региональному пакету льгот, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Молодые семьи – это в которых супруги имеют гражданство Российской Федерации, состоят в зарегистрированном браке не менее года, и муж и жена должны быть не старше 35 лет (включительно). Важным условием предоставления ипотеки станет регистрация хотя бы одного из супругов по месту жительства на территории субъектов ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготным кредитным продуктом.

Заемщики смогут приобрети квартиры на первичном рынке или самостоятельно построить на полученные средства дом.

Кроме того, получить льготную ипотеку на Сахалине и Курилах смогут как минимум 1200 участников программы «Дальневосточный гектар» – это люди, которые уже оформили землю в соответствующих категориях.

Пока единственным ограничением для получения кредита для участников программы «Дальневосточный гектар» предусматривается вид разрешенного использования. Земля по программе должна быть получена для целей строительства дома. То есть получатель земельного участка должен выбрать вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» и (или) «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и направить уведомление в уполномоченный орган, который согласует уведомление, подпишет его и направит в Росреестр для внесения соответствующих сведений в реестр.

Еще одна особенность - участники программы «Дальневосточный гектар» смогут потратить полученные средства только на строительство жилья.

Для того, чтобы получить льготный кредит необходимо обратиться в один из банков-участников программы. Их список находится на стадии формирования и будет опубликован после принятия соответствующего Постановления Правительства Российской Федерации, утверждающего правила предоставления субсидии.