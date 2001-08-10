Продуктовая корзина для сахалинских малоимущих семей стала больше

С 1 октября малоимущие семьи с детьми начали получать увеличенный по стоимости набор продуктов. Размер субсидии теперь составляет 1900 рублей на каждого человека, в северных районах и на Курилах сумма еще выше. Ранее на всю семью приходилось 2500 рублей, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Меру социальной поддержки в Сахалинской области расширили по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Это еще одно мероприятие, которое призвано повысить благосостояние островитян.

Адресная помощь предоставляется в натуральном выражении – в виде набора продуктов один раз в квартал. Теперь в продовольственную корзину добавили еще островную рыбу. Также туда входят рыбные консервы, тушенка, сгущенное молоко, крупы, чай, растительное масло.

Расширенный набор продуктов сегодня получила жительница Южно-Сахалинска Наталья Васильева.

– В нашей семье пять человек – я, муж, трое детей. Корзинка для нас всегда была очень кстати. Это те, продукты, что входу в любой семье. И они быстро заканчиваются. Рада, что теперь набор продуктов учитывает, что у нас большая семья, – поделилась Наталья Васильева.

– Раньше на каждую семью с низкими доходами, независимо от количества человек, выдавался одинаковый продуктовый набор. А с октября продовольственная корзина будет формироваться исходя из числа членов семьи – родителей и несовершеннолетних детей, – рассказала советник отдела семейной политики областного министерства социальной защиты Елена Ким.

Теперь размер субсидии составляет 1900 рублей на человека, а для Охинского, Ногликского и Курильских районов – 2050 рублей. До этого стоимость продовольственной корзины на всех членов семьи составляла от 2500 до 3000 рублей.

В этом году адресную продовольственную помощь получат 17 тысяч малоимущих семей с детьми. Отметим, что в Сахалинской области сегодня действует один из самых внушительных пакетов мер соцподдержки – в него входят около 200 льгот. По инициативе губернатора этот перечень стал еще больше – на социальную поддержку сахалинцев и курильчан в 2019 году дополнительно предусмотрели около 800 миллионов рублей.