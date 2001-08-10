Банк ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК
ВТБ обновил линейку продуктов «Урожайный бизнес» для сельскохозяйственных предприятий среднего и малого бизнеса. Теперь минимальный размер кредита равен 4 млн рублей, максимальный — 150 млн рублей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения банка.
В зависимости от целей финансирование может быть предоставлено на срок до 7 лет. Деньги выделяются на пополнение оборотных средств, приобретение имущества, а также ремонт и реконструкцию.
Кроме этого, в обновленной линейке кредитов существенно упрощены требования к залоговому обеспечению, в частности, стала возможной реализация сделок, где единственным залогом выступает основной актив АПК — земли сельскохозяйственного назначения.
Финансирование в рамках линейки «Урожайный бизнес» может предоставляться по ставке до 5% годовых по льготной программе Министерства сельского хозяйства.
«ВТБ стратегически важно предлагать клиенту продукт, максимально соответствующий его потребностям, — отметил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. — Помимо того, что мы активно работаем в рамках льготной программы кредитования Министерства сельского хозяйства, мы модернизируем собственные предложения, и в этом плане линейка «Урожайный бизнес» является показательной. Уверен, широкий выбор различных финансовых инструментов ВТБ, доступных представителям агропромышленного комплекса, послужит дальнейшему эффективному развитию этой отрасли».
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