Банк ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам
С 7 октября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов в рамках программы «Победа над формальностями», снизив ставку на 0,25 п.п. до 8,9%. Специальное предложение действует до 31 декабря 2019 года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение банка.
Программа «Победа над формальностями» предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода. Для проведения сделки клиенту необходимо лишь два документа – паспорт и СНИЛС. Предложение позволяет оформить ипотеку на готовый объект, квартиру в новостройке и апартаменты площадью от 100 кв.м по ставке от 8,9%. Денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей. При этом первоначальный взнос должен составлять от 30% от стоимости квартиры.
«Стратегические цели ВТБ – клиентоориентированность и цифровизация - обеспечивают максимально удобные для заемщиков банка услуги. Теперь клиент сможет получить решение по кредиту по двум документам всего за сутки по ставке от 8,9%. Мы уверены, что такое предложение позволит семьям решить жилищный вопрос не только быстрее, но и по выгодным ценовым параметрам», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.
За девять месяцев 2019 года в рамках программы «Победа над формальностями» банк заключил более 33 тыс. сделок на сумму около 80 млрд рублей, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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