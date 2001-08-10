Сахалинские организации могут побороться за президентский грант

Некоммерческие организации Сахалина приглашают к участию в конкурсе на гранты Президента РФ. Прием заявок фондом президентских грантов начнется 14 октября. На поддержку некоммерческих неправительственных организаций в федеральном бюджете предусмотрено восемь миллиардов рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Приоритетными направлениями конкурса являются:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

- поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

- поддержка проектов в области культуры и искусства;

- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;

- сохранение исторической памяти;

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;

- охрана окружающей среды и защита животных;

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

- развитие институтов гражданского общества.

Условия и порядок проведения конкурса, а также требования к участникам конкурса будут размещены на официальном сайте оператора конкурса: президентскиегранты.рф.

В Сахалинской области помощь в подготовке пакета документов и оформлении заявки для участия в конкурсе можно получить в ресурсных центрах:

- 8 (4242) 42-42-30, Коржова Ирина Владимировна, i.korzhova@sakhalin.gov.ru;

- 8 (4242) 43-25-25, Батурина Татьяна Васильевна, Попов Виктор, v.popov@ecit.ru.