Сахалинские организации могут побороться за президентский грант
Некоммерческие организации Сахалина приглашают к участию в конкурсе на гранты Президента РФ. Прием заявок фондом президентских грантов начнется 14 октября. На поддержку некоммерческих неправительственных организаций в федеральном бюджете предусмотрено восемь миллиардов рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Приоритетными направлениями конкурса являются:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
- поддержка проектов в области культуры и искусства;
- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
- сохранение исторической памяти;
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- развитие институтов гражданского общества.
Условия и порядок проведения конкурса, а также требования к участникам конкурса будут размещены на официальном сайте оператора конкурса: президентскиегранты.рф.
В Сахалинской области помощь в подготовке пакета документов и оформлении заявки для участия в конкурсе можно получить в ресурсных центрах:
- 8 (4242) 42-42-30, Коржова Ирина Владимировна, i.korzhova@sakhalin.gov.ru;
- 8 (4242) 43-25-25, Батурина Татьяна Васильевна, Попов Виктор, v.popov@ecit.ru.
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