Минобороны России передала Сахалинской области земли на 18 млрд рублей

Жилые дома, детские сады и школы построят на землях Минобороны, переданных Сахалинской области. В собственность региона уже поступили шесть участков в Южно-Сахалинске, Корсаковском и Курильском районах общей площадью больше 240 гектаров. В процессе оформления еще 32 территории в семи муниципалитетах области. Общая кадастровая стоимость передаваемых земель составляет 18 миллиардов рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

Как сообщила министр имущественных и земельных отношений региона Светлана Налбатова, переданные земельные участки используют для развития социальной инфраструктуры.

На новых площадях развернется строительство жилых домов, детских садов, школ и общественно-деловых зданий, спортивных сооружений. К работам привлекут инвесторов. Одним из них может выступить ПАО «Газпром».

Согласно заключенному соглашению о реализации инвестиционного проекта, компания планирует возвести в Южно-Сахалинске ледовый дворец и спорткомплекс международного уровня на 5 тысяч мест, бассейн, тир с галереями, конгресс-холл и гостиницу. Разработка проектной документации начнется в 2020 году. Новые объекты будут объединены единой архитектурной концепцией. По завершению строительства они будут переданы в собственность Южно-Сахалинску.

В Корсаковском районе работы развернутся на аэродроме Пушистый. Здесь обустроят парк «Патриот». Проектом предусмотрена выставочная площадка для военной техники и вооружения, многофункциональный стрелковый тир, зона семейного отдыха, партизанская деревня и другие тематические площадки.

Напомним, в марте текущего года в Москве глава островного региона Валерий Лимаренко и министр обороны РФ Сергей Шойгу подписали соглашение о безвозмездной передаче земельных участков, не используемых ведомством. Участки, о которых идет речь, сдерживали развитие ряда районов на Сахалине и Курилах.