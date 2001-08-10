Пятьдесят сахалинских семей с детьми-инвалидами получили жилье в этом году
Единовременной выплатой воспользовались островные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В 2019 году в региональном бюджете на эту меру социальной поддержки предусмотрено более 380 миллионов рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
- Данная форма поддержки введена в Сахалинской области с 2015 года. За это время выплату получили 320 семей. Право на неё имеют семьи с детьми-инвалидами, а также семьи, в которых проживает инвалид с детства в возрасте до 23 лет, - рассказала руководитель областного Центра социальной поддержки Ярослава Захарова.
Размер выплаты рассчитывается индивидуально, исходя из среднерыночной стоимости одного квадратного метра жилья. Также учитывается норматив, согласно которому семье из двух человек необходима квартира площадью 43 квадратных метра. В остальных случаях на каждого члена семьи положено 18 «квадратов». Такой мерой поддержки воспользовалась жительница Южно-Сахалинска Наталья Запольских. Скоро островитянка вместе с родственниками отметит новоселье в Долинске.
- В нашей семье 4 человека. Живем в комнате общежития размером в 22 «квадрата». Сами понимаете, очень тесно. В семье, где есть особенный ребенок, это еще больше осложняет быт. Документы на получение выплаты мы подали недавно и уже в ближайшее время будем заселяться в новую просторную квартиру. Это большая помощь для нашей семьи, - поделилась Наталья Запольских.
Островитянам, которые имеют право на предоставление льготы, следует обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.
Напомним, сегодня в Сахалинской области действует один из самых внушительных пакетов мер соцподдержки – в него входят около 200 льгот. На социальную поддержку островитян в этом году дополнительно направили около одного миллиарда рублей.
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