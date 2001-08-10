В проект стратегии развития Сахалинской области внесли предложения

Сахалинские общественники внесли предложения в проект «Стратегии развития области до 2035 года». Обсуждение документа состоялось в минувшую пятницу в рамках пленарного заседания областной общественной палаты. Проект предусматривает создание в регионе новых производственных кластеров, передовой инфраструктуры, высокопроизводительных рабочих мест, улучшение городских пространств и глубокую интеграцию цифровых технологий во все сферы жизни островитян, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на правительство региона.

Документ общественникам представил региональный министр экономического развития Алексей Успенский. В числе наиболее перспективных – инициативы по созданию Сахалинского нефтегазового индустриального парка, глубокой переработке древесины, развитию марикультуры и индустрии стройматериалов. Работа в этих направлениях приведет к повышению конкурентоспособности региона в борьбе за человеческий капитал. Планируется, что к 2035 году на островах создадут более 10 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.

– Нам нужно растить специалистов у себя в регионе. Чтобы молодежь оставалась, чтобы она видела потенциал для применения знаний на родной земле. Поэтому в рамках стратегии предусмотрено строительство нового кампуса Сахалинского государственного университета. Кроме того, нам нужно развивать здравоохранение, жилищный сектор, транспортную инфраструктуру и сельское хозяйство. Одно из самых значимых направлений – туризм, – отметил Алексей Успенский.

Кроме того, особое внимание в ближайшие 15 лет на островах будут уделять развитию городских пространств, повышению уровня безопасности и комфорта проживания.

Так, в Южно-Сахалинске планируется создание нового центра города. Его главная особенность – современные форматы городской коммуникации. В островной столице обустроят научно-просветительский парк с дополненной реальностью, «Японский квартал», аллею флоры и фауны Сахалина, молодежный сквер с зоной для воркаута и скейт-парком и арт-парк «Сахалин в миниатюре».

– Члены общественной палаты предложили дополнить проект. В документ следует добавить раздел, связанный с развитием культуры в Сахалинской области. Особый акцент сделать на центрах притяжения: на современных домах культуры, музеях, библиотеках. Обсуждали важные вопросы поддержки материнства и детства, экологического просвещения и обучения. Рекомендовали уделить особое внимание социальному предпринимательству и ресурсному центру для некоммерческих общественных организаций, – отметил председатель областной общественной палаты Владимир Иконников.

Отметим, полный текст проекта «Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года» размещен на официальном интернет-сайте губернатора и правительства Сахалинской области, инвестиционном портале региона,, портале малого и среднего бизнеса области, сайте островной общественной палаты.

Предложения и замечания принимаются до 20 октября включительно по адресу: strategy2035@sakhalin.gov.ru.