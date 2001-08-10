Южно-сахалинские некоммерческие организации поборются за гранты
Некоммерческие организации (НКО) Южно-Сахалинска приглашают участвовать в конкурсе президентских грантов. Подать заявку можно до 25 ноября. На поддержку НКО в федеральном бюджете предусмотрено восемь миллиардов рублей, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.
Заявки принимают в рамках первого конкурса проектов 2020 года на предоставление грантов президента РФ. Его участниками могут стать некоммерческие неправительственные организации, которые занимаются развитием институтов гражданского общества, реализуют социально значимые проекты, защищают права и свободы человека.
Напомним, в прошлом году финансирование получили пять грантовых проектов южносахалинцев, а сумма выделенных средств превысила 6 с половиной миллионов рублей. В 2019-м в первом конкурсе победили 3 проекта из областного центра. Это исследование событий Второй мировой войны в акватории Сахалинской области и создание телевизионного фильма «Тайна мыса Анастасия», проект, направленный на сохранение исторической памяти «Ушедшие в вечный полет» и Сахалинский чемпионат по робототехнике. На второй от Сахалинской области было подано около 20 заявок, которые сейчас находятся на экспертизе.
Приоритетными направлениями конкурса являются:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
- поддержка проектов в области культуры и искусства;
- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
- сохранение исторической памяти;
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- развитие институтов гражданского общества.
Условия и порядок проведения конкурса, а также требования к участникам размещены на официальном сайте оператора конкурса: президентскиегранты.рф. Добавим, помощь в подготовке пакета документов и оформлении заявки для участия в конкурсе сахалинцы могут получить в ресурсных центрах:
- тел. 8 (4242) 42-42-30, Коржова Ирина Владимировна, i.korzhova@sakhalin.gov.ru;
- тел. 8 (4242) 43-51-15, Батурина Татьяна Васильевна, Попов Виктор, v.popov@ecit.ru.
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