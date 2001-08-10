Южно-сахалинские некоммерческие организации поборются за гранты

Некоммерческие организации (НКО) Южно-Сахалинска приглашают участвовать в конкурсе президентских грантов. Подать заявку можно до 25 ноября. На поддержку НКО в федеральном бюджете предусмотрено восемь миллиардов рублей, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.

Заявки принимают в рамках первого конкурса проектов 2020 года на предоставление грантов президента РФ. Его участниками могут стать некоммерческие неправительственные организации, которые занимаются развитием институтов гражданского общества, реализуют социально значимые проекты, защищают права и свободы человека.

Напомним, в прошлом году финансирование получили пять грантовых проектов южносахалинцев, а сумма выделенных средств превысила 6 с половиной миллионов рублей. В 2019-м в первом конкурсе победили 3 проекта из областного центра. Это исследование событий Второй мировой войны в акватории Сахалинской области и создание телевизионного фильма «Тайна мыса Анастасия», проект, направленный на сохранение исторической памяти «Ушедшие в вечный полет» и Сахалинский чемпионат по робототехнике. На второй от Сахалинской области было подано около 20 заявок, которые сейчас находятся на экспертизе.

Приоритетными направлениями конкурса являются:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

- поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

- поддержка проектов в области культуры и искусства;

- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;

- сохранение исторической памяти;

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

- охрана окружающей среды и защита животных;

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

- развитие институтов гражданского общества.

Условия и порядок проведения конкурса, а также требования к участникам размещены на официальном сайте оператора конкурса: президентскиегранты.рф. Добавим, помощь в подготовке пакета документов и оформлении заявки для участия в конкурсе сахалинцы могут получить в ресурсных центрах:

- тел. 8 (4242) 42-42-30, Коржова Ирина Владимировна, i.korzhova@sakhalin.gov.ru;

- тел. 8 (4242) 43-51-15, Батурина Татьяна Васильевна, Попов Виктор, v.popov@ecit.ru.