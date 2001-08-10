Почти 300 сахалинским студенческим семьям помогает государство

На Сахалине 290 студенческих семей с детьми получают ежемесячную выплату. Она соответствует величине прожиточного минимума – 16109 рублей. Также эта категория островитян при рождении ребенка может рассчитывать на единовременную выплату в размере 57438 рублей, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

– Так, единовременную выплату при рождении ребенка с начала года на Сахалине получили 15 студенческих семей. А что касается ежемесячной финансовой поддержки – такой льготой постоянно пользуются около 290 семей, – рассказала начальник отдела модернизации социальных выплат регионального министерства социальной защиты Елена Степанова. – Кроме того, студенческие семьи, при наличии такого права, могут рассчитывать на другие меры социальной поддержки для семей с детьми, предусмотренные региональным и федеральным законодательством.

Студентка Сахалинского государственного университета Олеся Перцева получает выплаты за рождение ребенка в студенческой семье.

– Без помощи родных молодым родителям приходится очень непросто. Хорошо, что у нас в регионе так много мер социальной поддержки. Для нас – это очень существенные суммы. Кроме того, у нас ребенок пока не ходит в детский сад, и мы получаем соответствующую ежемесячную выплату, – поделилась Олеся Перцева.

Островитянам, которые имеют право на предоставление мер социальной поддержки, следует обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.

Напомним, сегодня в Сахалинской области действует один из самых внушительных пакетов мер соцподдержки – в него входят около 200 льгот, из которых более 50 мер социальной поддержки семей с детьми с объемом финансового обеспечения 5,4 миллиарда рублей.