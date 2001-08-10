Больше 300 сахалинских семей получили выплату из средств маткапитала
С начала этого года 333 островным родителям назначена ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала. Такая мера государственной поддержки больше всего оказана семьям, проживающим в Южно-Сахалинске, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ПФР.
Напомним, в 2018 году появилась новая возможность использования средств федерального материнского (семейного) капитала — ежемесячная выплата. Оформить её могут семьи с невысоким доходом. Размер выплаты в Сахалинской области в нынешнем году составляет 14 тыс. 536 рублей. Подать заявление на оказание поддержки родители могут в любое время в течение 1,5 лет с момента появления второго ребенка в семье.
Если обратиться в Пенсионный фонд РФ в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения (усыновления) ребенка и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, «детские деньги» предоставляются со дня подачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты родители могут подать в любой клиентской службе ПФР независимо от места жительства владельца сертификата на материнский капитал, а также в офисе МФЦ и сервисе «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не оформили сертификат, могут сделать это одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату.
За все время 488 островным семьям была назначена такая выплата из средств маткапитала. Больше всего за предоставлением поддержки обратились родители, проживающие в Корсаковском, Холмском, Долинском районах и г. Южно-Сахалинске. Общая сумма выплаченных средств составила 58 млн 984 тыс. 575 рублей.
С 2020 года еще больше семей получат возможность обратиться за ежемесячной выплатой. Соответствующие поправки к программе материнского капитала были приняты в этом году. Согласно им максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, будет ограничен не полутора, а двумя прожиточными минимумами. А деньги на текущие нужды будут предоставляться в два раза дольше – до трехлетнего возраста второго ребенка.
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