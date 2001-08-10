Больше 3,5 млн "квадратов" хотят ввести в Сахалинской области к концу 2025 года
Тема жилищного строительства стала одной из ключевых на совещании в правительстве региона. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.
В прошлом году на Сахалине и Курилах ввели около 265 тысяч «квадратов». На этот год запланировали сдать 300 тысяч, но по факту должно получиться не менее 316 тысяч. Несмотря на растущие темпы среди муниципалитетов есть отстающие.
В Углегорске один дом находится в зоне риска. Как рассказал глава городского округа Сергей Дорощук, земельный участок застройщику передали еще в марте, но к работе приступили только в августе. Поэтому сдача дома в конце декабря находится под большим вопросом.
– Идите на стройку и командуйте, как прораб. Есть план – выполняйте его, стройте жилье для людей. Организуйте рабочий день в две смены, скользящую неделю. Углегорцы должны видеть, что у них настоящий мэр, – подчеркнул губернатор. – Сейчас для руководителей разрабатывается CPI – по этому коэффициенту будет оцениваться эффективность их работы. И строительство жилья – один из важнейших принципиальных показателей.
Всего к концу 2025 года на Сахалине и Курилах планируют ввести более 3,5 миллионов квадратных метров жилья, то есть обновить треть всего жилфонда. В 2020 году собираются возвести 430 тысяч «квадратов», а с 2021-го – по 500 тысяч и более.
Значительно вырастет доля социального жилья для переселения людей из аварийных домов и арендного – для востребованных на островах специалистов. Если в этом году на долю социального и арендного жилья приходится 96 тысяч квадратных метров, то в следующем этот показатель подрастет до 154 тысяч. С 2021 по 2025 годы для переселенцев и специалистов будут строить по 200 и более тысяч «квадратов» ежегодно.
Глава области подчеркнул важность работ по своевременному выделению земельных участков, подключению к сетям. Самые большие объемы жилищного строительства приходятся на Южно-Сахалинск. Площадки для возведения домов предусмотрели в Северном городке (планировочный район Новоалександровск), районах Уюн и Сусуя. В Черемушках – 7 и 8 микрорайонах – планируется провести реновацию жилфонда. Также перспективы для застройки дает южная часть города – площадки Поле чудес и Гарант.
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