Новая школа искусств появится на Сахалине в следующем году

В 2020 году на Сахалине откроют новую школу искусств. Она появится в планировочном районе областного центра Луговое. Музыке, изобразительному искусству и хореографии в ней будут обучаться более 300 юных островитян, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Строительная площадка новой школы искусств расположена на улице Дружбы. Здесь уже обустроена фундаментная плита, рабочие армируют колонны и стены цокольного этажа. В проекте учтены современные требования к обучению.

- В здании предусмотрены специализированные лифты, а на главном входе и у сцены разместят подъемники. С комфортом по школе смогут перемещаться маломобильные дети. Классы оснастят необходимой мебелью для занятий, компьютерной техникой. Благоустройство прилегающей территории начнется сразу по завершении строительства здания, – отметил инженер по надзору за строительством МКУ "Управление капитального строительства" Станислав Сон.

Кроме того, в школе предусмотрен актовый зал на 135 человек. На цокольном этаже разместят мастерские по ремонту музыкальных инструментов, оборудования и изготовлению декораций, а также помещения для реквизита.

В новое здание переедет первая детская музыкальная школа. Сейчас она расположена в приспособленном помещении детского сада «Чебурашка». В ней обучается около 200 юных островитян. Всех желающих принять не удается – не позволяет площадь. С вводом новой трехэтажной школы искусств эта проблема будет решена.

– Возведение специализированного здания для занятий музыкой, танцами и живописью – это исторический вопрос, – поделился своим мнением директор детской музыкальной школы № 1 Южно-Сахалинска Александр Гимро.

Месторасположение школы выбрано с учетом доступности для детей из Лугового, Ново-Александровска, а также прилегающих городских районов. Здание размещено в шаговой доступности от СОШ № 30, детской библиотеки, детского сада № 23 и автобусной остановки. Это позволит оптимально спланировать маршрут.

Новая школа искусств будет сдана в 4-м квартале 2020 года.