Больше 95 млн рублей задолжали подрядчики сахалинскому заводу им. Федотова
В мэрии Южно-Сахалинска состоялось заседание совета экономической безопасности. Одним из ключевых моментов, которые рассмотрели его участники, стали вопросы, посвященные работе МКП «Завод стройматериалов им. М.А. Федотова» за последние годы.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации областного центра, в сентябре этого года на предприятии сменилось руководство. Новый директор, обладающий большим управленческим опытом, хочет улучшить качество работы предприятия. И сейчас у завода большие планы по развитию. В частности, это модернизация оборудования и приобретение новой техники. Новое руководство выявило несколько моментов, которые и вошли в повестку нынешнего заседания совета экономической безопасности при администрации Южно-Сахалинска. Так, речь идет о схемах предоставления заводом на протяжении последних 3 лет предприятиям ООО «Альянсспецстрой», ООО «Спецснаб-Сахалин» и ООО «Стройальянс» асфальтобетонной смеси авансом.
Перечисленные организации участвовали в муниципальных контрактах по реконструкции и строительству дорог, брали материалы в МКП «Завод им. М.А. Федотова» в счет будущих платежей за контракты, но при этом не выполняли оплату. В итоге общая сумма задолженности 3 юридических лиц перед муниципальным предприятием составила более 95 миллионов рублей.
Самая высокая задолженность образовалась у ООО «Альянсспецстрой» - по контракту от 31 мая 2019 года на поставку асфальтобетонной смеси она составляет свыше 41 миллиона рублей. ООО «Спецснаб-Сахалин» задолжало 27 миллионов рублей по контракту от 21 мая 2018 года, ООО «Стройальянс» - по 5 контрактам свыше 26 миллионов.
У всех перечисленных предприятий также есть задолженность перед налоговой службой, Пенсионным фондом и Фондом социального страхования, а также перед Фондом обязательного медицинского страхования. ООО «Стройальянс» сейчас находится в стадии банкротства, организована процедура наблюдения. Также идет процесс расторжения 4 контрактов с ООО «Альянсспецстрой» по ремонту улиц Рождественской, Фламинго и Зимы, так как по этим объектам серьезно нарушены сроки выполнения, ни один из них не сдан.
Вместе с тем мэр города Сергей Надсадин дал общее поручение профильным структурам муниципалитета обязательно разобраться в сути этого вопроса и в рамках действующего законодательства оказать содействие компаниям, оказавшимся в сложной экономической ситуации.
Сейчас все отгрузки стройматериалов с завода им. М.А. Федотова должникам прекращены, также направлено официальное обращение в правоохранительные органы, идут проверки. Также с 7 октября проводится аудит МКП «Завод стройматериалов им. М.А. Федотова», который завершится в конце месяца. По итогу этих мероприятий дадут полную оценку коммерческой деятельности предприятия за прошедшие годы, а также деятельности ответственных лиц внутри него.
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