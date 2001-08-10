Более 20 участков сахалинских дорог начали модернизировать с начала года
В 2019 году в Сахалинской области начали модернизировать 25 участков дорог. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на правительство региона.
По итогам года асфальтовое покрытие появится на 259 тысяч кв. метров дорог в Сахалинской области. Работы выполнены уже на 93%, сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Эдуард Ри.
На реализацию нацпроекта в 2019 году предусмотрено почти 3 млрд рублей. Из них 379 млн выделено из федерального бюджета, 2 млрд рублей – из регионального и 545 – из муниципального. Федеральные средства были использованы в полном объеме на этой неделе.
В результате в нормативное состояние приведут участки дорог Южно-Сахалинской агломерации и региональных дорог: Южно-Сахалинск – Оха, Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, Тымовское – Александровск-Сахалинский, подъезд к аэропорту Южно-Сахалинска. 11 объектов сдадут до конца года. Работа еще на 14 продолжится в следующем году.
– Есть определенный норматив для дорог регионального значения, и мы должны довести их до этого состояния. Например, если на участках, которые потенциально являются опасными, нет видимости, отсутствуют необходимые инженерные мероприятия, барьерные ограждения, мы весь этот комплекс мероприятий реализуем, – добавил и.о. министра.
Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется с 2019 по 2024 годы. По итогам шести лет доля дорог регионального значения в Сахалинской области в нормативном состоянии должна достигнуть 55,1%. С начала года эта цифра выросла на 4% и в декабре составит 52,8%. Общая протяженность дорог регионального значения на островах – 1,5 тысяч км.
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