«Аврора» переходит на зимнее расписание
С 27 октября авиакомпания «Аврора» перешла на зимнее расписание полётов, которое будет действовать до 29 марта 2020 года. Маршрутная сеть «Авроры» в зимний период охватывает 45 направлений - города Дальнего Востока, Сибири, а также Японии, Республики Корея, Китая, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
В зимнем расписании «Авроры» сохраняются регулярные внутренние рейсы в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре.
Самолёты Авиакомпании будут выполнять регулярные социально-значимые полёты по местным воздушным линиям внутри Сахалинской области:
- ежедневно из Южно-Сахалинска – в Оху, Курильск и Южно-Курильск; а также в Ноглики (четыре раза в неделю) и в Шахтерск (два раза в неделю).
В Хабаровском крае «Аврора» будет ежедневно выполнять социально-значимый рейс по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Хабаровск.
Внутрикраевые социально-значимые рейсы в Приморье в зимнем расписании Авиакомпании представлены следующими направлениями:
- из Владивостока - в Дальнереченск (два раза в неделю), Дальнегорск (ежедневно), Преображение (пять раз в неделю), Кавалерово (ежедневно), Пластун (два раза в неделю), Терней (шесть раз в неделю);
- из Тернея - в Светлую (четыре раза в неделю), Единку (один раз в неделю), Амгу (один раз в неделю);
- из Дальнереченска - в Восток (два раза в неделю).
Жители самых отдалённых районов Дальнего Востока могут летать с удобными стыковками по всей маршрутной сети авиакомпании «Аврора».
Международные направления из Южно-Сахалинска представлены тремя регулярными рейсами - в Сеул (четыре раза в неделю), Токио (два раза в неделю) и Саппоро (четыре раза в неделю).
Из Владивостока международные полёты «Аврора» будет выполнять в Токио (пять раз в неделю), Пусан (ежедневно), Сеул (14 раз в неделю) и Пекин (два раза в неделю).
Из Хабаровска пассажиры смогут отправиться рейсами Авиакомпании в Пекин (два раза в неделю), Харбин (два раза в неделю) и Сеул (ежедневно).
Чартерная программа «Авроры» представлена рейсами Владивосток – Яньцзы (три раза в неделю), Хабаровск - Цзямусы (два раза в неделю).
В рамках зимнего расписания пассажиры авиакомпании «Аврора» традиционно смогут бесплатно провозить горнолыжное снаряжение. В дополнение к багажу один пассажир может провезти одну пару горных лыж с лыжными палками или сноуборд, а также ботинки, шлем, очки, общей массой не более 23 кг.
Полёты в зимнем расписании авиакомпании «Аврора» будут осуществляться на современных комфортабельных воздушных судах ведущих мировых производителей – Airbus A319, DHC-8 Q300/400, DHC-6.
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