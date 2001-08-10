Спустя год «Аэрофлот» приземлился на Сахалин
Первый после возвращения рейс «Аэрофлота» связал Москву и Южно-Сахалинск. Самолет 27 октября вылетел из Шереметьево и сегодня приземлился в областном центре. Возвращения крупнейшего авиаперевозчика России на островное направление ранее добились областные власти.
Как ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе регионального правительства, переходом на зимнее расписание «Аэрофлот» возобновил ежедневный рейс по маршруту Москва – Южно-Сахалинск – Москва. Самолет отправляется из Москвы в 21:00 и в 13:25 прибывает в Южно-Сахалинск. В обратном направлении вылет – в 15:45, прибытие – в 16:55.
При этом сохраняется ежедневный рейс между областным центром и столицей, который совершает дочерняя авиакомпания «Россия». Таким образом, до конца мая самолеты будут летать два раза в день, а не один, как это было в прошлые годы. А в период летней навигации будет совершаться три ежедневных рейса вместо двух.
– Интенсивность полетов увеличивается в полтора – два раза. Вместимость самолетов «Аэрофлота» – около 300 пассажиров. Потребность в билетах высокая не только летом, когда все летят в отпуск, но и зимой. Люди выезжают на соревнования, на зимние каникулы, в командировки, – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Николай Давыдов.
«Плоские тарифы» просубсидированы из областного бюджета. Благодаря поддержке региональных властей в этом году полет бортом «Аэрофлота» обходится в 15 тысяч рублей в одну сторону, 25 тысяч – туда и обратно. В ближайшее время утвердят «плоские тарифы» на 2020 год, и билеты поступят в продажу.
– Улетали в гости к друзьям «Россией», вернулись «Аэрофлотом». Первая компания тоже неплоха, но «Аэрофлот» – это другой уровень комфорта. Очень рады долгожданному возвращению, – поделилась южносахалинка Наталья Красавина.
Кстати, крупнейший авиаперевозчик страны совершил первый рейс на Сахалин спустя ровно год после своего ухода с островного рынка. О возобновлении полетов «Аэрофлот» объявил в августе – после переговоров Валерия Лимаренко с президентом и председателем правительства России, руководством федерального Минтранса и авиакомпании.
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