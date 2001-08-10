Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2019
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12:00, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

С начала года островным пенсионерам начислили больше 28,6 млрд рублей

За девять месяцев 2019 года в адрес пенсионеров Сахалина и Курил начислено более 28,6 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение ПФР.

"Начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, производились вовремя и в полном объёме", - отмечают в учреждении.

Кроме того, с учётом проведённой 1 января индексации страховых пенсий и увеличения размера ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам с 1 февраля, а также увеличения социальных пенсий с 1 апреля и беззаявительной корректировки страховых пенсий работающих пенсионеров с 1 августа, Пенсионный фонд выплатил за девять месяцев в адрес островных пенсионеров 28 млрд 627,6 млн рублей. С начала нынешнего года различные выплаты получили более 163 тысяч сахалинцев и курильчан.

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