Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2019
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17:30, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил

Всероссийская неделя сбережений пройдет в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске и во всех регионах страны стартовала всероссийская неделя сбережений. В ее рамках которой пройдет ряд мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения.

Все желающие смогут послушать вебинары от ведущих спикеров проекта Минфина России, задать специалистам интересующие вопросы, поучаствовать в финансовых онлайн квестах и курсах.

Более подробная информация о Неделе сбережений размещена на портале вашифинансы.рф, передает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.

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