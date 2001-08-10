Всероссийская неделя сбережений пройдет в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске и во всех регионах страны стартовала всероссийская неделя сбережений. В ее рамках которой пройдет ряд мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения.

Все желающие смогут послушать вебинары от ведущих спикеров проекта Минфина России, задать специалистам интересующие вопросы, поучаствовать в финансовых онлайн квестах и курсах.

Более подробная информация о Неделе сбережений размещена на портале вашифинансы.рф, передает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.