Сергей Попов: быстрая связь на Курилах позволит развивать медицину, образование и улучшит безопасность

Курильские острова готовятся к цифровой революции. С 2019 года у жителей Итурупа, Шикотана и Кунашира появится высокоскоростной доступ в Интернет. Позади останутся медленные и дорогие «спутниковые» годы. О том, как появление оптоволоконной линии скажется на жизни курильчан, как это улучшит качество государственных услуг и какие перспективы есть для жителей Северных Курил, в интервью ТИА «Острова» рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Попов.

- Сергей Владимирович, мероприятия по цифровизации проходят в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы» (ФЦП «Курилы»). Что уже сделано в рамках этой программы за прошедшие три года?

- По подводной волоконно-оптической линии передачи пройдены несколько этапов, каждый из которых приближал нас к ее вводу в эксплуатацию. Прошли подготовительные работы на морских и прибрежных участках, уже закончена прокладка кабеля по земле. Установлены телекоммуникационные контейнеры и контейнеры резервного электропитания во всех населенных пунктах строительства, произведена установка станционного оборудования связи. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы в целом и тестирование каналов по участкам.

В части работ внутри населенных пунктов в данный момент осуществляется строительство новых оптических сетей по технологии GPON до абонентов, расположенных в многоквартирных домах, а также до юридических лиц.

- Известна ли дата торжественного запуска сети?

- Этот вопрос лучше адресовать в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, которое является ответственным исполнителем данного проекта со стороны государства. По техническому пропуску трафика от ПАО «Ростелеком» (то есть тому моменту, когда можно будет сказать, что технически всё заработало) есть информация по его запуску до конца 2018 года.

- Сергей Владимирович, насколько нам известно, на Южных Курилах после запуска сети останутся населенные пункты, для которых быстрый интернет останется недоступным. Ожидаются ли перемены в этом вопросе?

- В соответствии с федеральной целевой программой «Курилы» скоростной интернет с нового года должен прийти в населенные пункты Курильск, Южно-Курильск и Крабозаводское. Понимая недопустимость цифровой дискриминации жителей остальных населенных пунктов по отношению к вышеперечисленным, правительство Сахалинской области в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» программы цифрового развития экономики Сахалинской области запланировало строительство волоконно-оптических линий связи до всех населенных пунктов средних и южных Курил.

К примеру, в 2019 году планируется строительство ВОЛС до сел Китовое, Рейдово (остров Итуруп) и Малокурильское (остров Шикотан). Это уже включено в областной бюджет на 2019 год. В 2020 году начнется строительство ВОЛС до села Дубовое (Кунашир), а в 2021 году - до села Горячие ключи на Итурупе.

- Известны ли цена и скорость интернета для обычных жителей Курил, которые будут им доступны? Это прерогатива «Ростелекома» или как одни из соинвесторов проекта могут повлиять на стоимость?

- Начну со второго вопроса. Общая величина затрат на реализацию проекта строительства подводной волоконно-оптической линии передач составила 3,3 миллиарда рублей. Из них 2,7 миллиарда (более 80%) профинансировало правительство России и 600 миллионов профинансировал «Ростелеком». Учитывая этот факт, правительство Сахалинской области обратилось в Минкомсвязь РФ с предложением рассмотреть вопроса о регулировании тарифов ПАО «Ростелеком» на услуги связи как для конечных потребителей, так и для операторов связи. Предварительные варианты, предложенные «Ростелекомом», показывают, что планируется ввод безлимитных тарифов и цены на эти тарифы сопоставимы с ценами на Сахалине.

Хочу также добавить, что правительство Сахалинской области, не принимая финансового участия в этом проекте, тем не менее, прилагало все необходимые усилия для его скорейшего и успешного завершения посредством приоритетного рассмотрения заявок и согласований, связанных с размещением объектов телекоммуникационной инфраструктуры.

- Как быстрый интернет повлияет на качество и развитие сотовой связи на Курилах? Сейчас сотовая связь на островах и доступ в интернет осуществляется при помощи спутников. Происходят сбои, отключения, связь некачественная… Исчезнут ли эти проблемы благодаря тому, что базовые станции будут подключены к оптоволоконному кабелю?

- Сдерживающим фактором дальнейшего развития сетей мобильной связи, помимо безусловной дороговизны спутниковых каналов, является ещё и отсутствие достаточной свободной ёмкости для полноценной работы сетей 4-го поколения. Ввод в эксплуатацию подводной линии и предоставление каналов операторам такую проблему снимут.

Уже сейчас операторы мобильной связи МТС и «Мегафон» ведут активную работу по строительству дополнительных объектов связи (базовых станций) в Южно-Курильске, Курильске, а также в аэропорту «Ясный». Дополнительно операторы после запуска подводной линии готовы развернуть на существующих объектах базовые станции стандарта LTE (4G). В дальнейшем к уже присутствующим на Курилах операторам планирует присоединиться и компания Теле2.

Переход со спутниковых каналов на оптику позволит не только добиться более высоких скоростей, но и существенно повысить надёжность сети (устойчивость к метеоусловиям). Коме того, существенно уменьшится время отклик сети (ping).

- Что переход со спутникового интернета на быстрый оптоволоконный даст с точки зрения качества государственных услуг жителям Курил? Как этот факт повлияет на цифровизацию островов?

- Если говорить о качестве государственных услуг, то это, опять же, повышение стабильности работы всех систем, задействованных в обеспечении реализации запрошенных госуслуг, и, соответственно, надёжность и гарантия соблюдения заявленных сроков по их оказанию.

В медицине - возможность проведения онлайн-видеоконсультаций с профильными специалистами, находящимися в любой точке нашей страны, либо с зарубежными специалистами.

В образовании - проведение образовательных обучающих видеоконференций и доступ к мировым базам знаний, что позволит обучающимся всех форм обучения не чувствовать себя оторванными от «большой земли».

На островах будут внедряться такие сервисы, как видеонаблюдение для безопасности дорожного движения и полноценное внедрение системы «Безопасный город», систем распознавания лиц и иных систем, обеспечивающих жителям островного региона безопасность.

- Какие еще пункты с точки зрения цифровизации заложены в федеральную целевую программу развития Курильских островов?

- В рамках ФЦП решается самая тяжелая финансовая задача – прокладка подводного оптиковолоконного кабеля на средние и южные Курилы. Остальные задачи, такие, к примеру, как открытие бесплатных точек Wi-Fi в общественных местах, будут решаться в рамках других программ уже регионального уровня и за счет инвестиций частных компаний.

- Каковы перспективы прихода быстрого интернета на Северные Курилы?

- Правительство Сахалинской области в этом году выступило с инициативой о включении дополнительного мероприятия в федеральную целевую программу «Курилы». Речь о строительстве подводной оптиковолоконной линии от камчатского села Усть-Большерецк до города Северо-Курильск на острове Парамушир в период с 2020 по 2022 годы. Первое согласование уже получено - Минкомсвязи РФ как планируемый ответственный исполнитель со стороны государства поддержало эту инициативу.

Сейчас вопрос рассматривается в министерстве по развитию Дальнего Востока, которое отвечает за реализацию ФЦП в целом, и мы надеемся на положительное решение в самое ближайшее время.

Но, в любом случае, до завершения ожидаемого строительства, мы продолжим сотрудничество с операторами мобильной связи, оказывающими услуги в Северо-Курильске. Более того, выделяемую ёмкость спутниковой связи на Северо-Курильск с 2019 года планируется увеличить на 40 процентов.