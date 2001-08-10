Наталья Пахолкова: «Горный воздух» привлекает всё больше туристов

Директор департамента туризма Сахалинской области Наталья Пахолкова рассказала о том, как сахалинцы готовятся к новому горнолыжному сезону, и что привлекает активных туристов со всего мира на заснеженный остров, сообщает РИА «Восток-Медиа».

- Наталья Михайловна, расскажите, что привлекает поток активных туристов на Сахалин прямо под Новый год?3 декабря мы открыли новый горнолыжный сезон и, несомненно, для Сахалина это значимое событие, потому что флагман нашей туристической отрасли – это горнолыжный курорт «Горный Воздух». Можно сказать, что наша база отдыха – это визитная карточка спортивного туризма Дальнего Востока. Традиционно горнолыжный сахалинский курорт ежегодно посещают тысячи людей, только за прошлый год «Горный воздух» посетило более ста тысяч человек. В прошлые годы эта цифра была существенно ниже.

- Когда на Сахалине началось бурное развитие горнолыжного курортного отдыха?

- В 2016 году горнолыжная база вошла в ТОР, это дало сильный толчок для развития целой туристической отрасли. Зачем люди едут на Сахалин? Что отличает нашу базу от аналогичных курортов Дальнего Востока? Дело в том, что к нам люди едут не только из-за разнообразия трасс, сегодня «Горный воздух» может предложить сервис высочайшего уровня и комфортный отдых в условиях мягкой и приятной сахалинской зимы. У нас развивается инфраструктура очень стремительно, строятся новые спуски, гостиницы, домики, водные центры, шале, места отдыха. Очень профессиональная команда работает на базе круглый год, чтобы зимой туристы из различных регионов и стран были приятно удивлены.

- Высока ли конкуренция в горнолыжном бизнесе на Дальнем Востоке?

- Условия конкуренции довольно высоки. На российском Дальнем Востоке есть порядка сорока горнолыжных баз отдыха, однако лучшим среди них является именно «Горный воздух» по нескольким причинам. Во-первых, у нас лучшие климатические условия, а во-вторых, наша база в отличие от других мест отдыха находится в черте города, в самом центре островной столицы. У нас широко развита горнолыжная инфраструктура базы, мы освоили склоны одной горы и в скором времени откроем вторую.

- Чем в этом году вы намерены удивить постоянных гостей?

- В этом году есть интересные новшества – мы открываем на горе новую входную группу, где будут сосредоточены магазины, кафе, пункты прокатов, информационные центры. Это будет очень удобно для посетителей курорта. Другая новинка сезона – это иглу-парк на вершине горы «Большевик». Его смогут посетить не только горнолыжники, но и люди, которые просто пришли погулять. - Кто в основном является посетителем «Горного воздуха»?

- Основные клиенты нашей базы отдыха – это жители Владивостока и Хабаровска и других дальневосточных регионов. Каждый год мы ведём статистику гостей и любопытно, что к нам приезжают гости из всех федеральных округов России, а также из Сочи и Мурманска, городов, где есть свои горнолыжные курорты. Порядка шести процентов посетителей – иностранные туристы со всех концов мира.

- Какие интересные события ожидают туристов в этом году?

- Посетителей курорта в этом году ждёт насыщенный календарь событий как туристических, так и спортивных. Гостей ждёт «Новый год на высоте», соревнования в «крутости» между лыжниками и сноубордистами, выбор снежной королевы и царя горы и, конечно же, снежный карнавал и жаркий спуск. За весь сезон мы проводим более пятнадцати туристических мероприятий и более тридцати спортивных.

- Кто одерживает победу в извечном споре «сноуборд против лыж» на Сахалине?

- Тот факт, что у нас расположена школа олимпийского резерва горнолыжного спорта уравнивает популярность лыж с уровнем сноубординга. То есть разделение предпочтений на нашей базе примерно 50/50. Порядка 60 % посетителей «Горного воздуха» – молодёжь в возрасте до тридцати лет.

- Как проходит Новый год на «Горном воздухе»?

- Мы проведём в этом году «Новый год на высоте» – весёлые спортивные мероприятия днём и вечерний концерт в кафе на горе у камина. Кроме того, у нас пройдёт новогодняя ёлка для детей и праздничный спуск для Дедов Морозов и Снегурочек. Длится «Новый год на высоте» всю праздничную неделю.

- Что вы могли бы назвать самым главным спортивным сахалинским событием будущего года?