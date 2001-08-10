В «Октябре» прошел юбилейный гала-концерт

Ярким праздником народного творчества можно смело назвать гала-концерт Областного фестиваля «Остров в сердце моём», посвящённый 70-летию

Сахалинской области, который состоялся в ККЗ «Октябрь». Учредителем мероприятия является министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, организатором — Сахалинский областной центр народного творчества. К этому событию он готовился в течение всего 2017 года.

Как ТИА «Острова» сообщили в ОЦНТ, организаторы поставили перед собой цель – кратко и лаконично продемонстрировать важные вехи развития Сахалинской области посредством концертного действия, которое было сформировано из самых ярких концертных номеров фестиваля. Трудно было выбрать лучшие концертные номера, все они были тщательно отработаны как по содержанию, так и по форме подачи. Тематическая направленность и многожанровость стали отличительными особенностями фестиваля.

Особое внимание зрителей привлекли масштабные произведения, одно из них - это песня наших земляков А.Базя и Л.Соколова «Островная земля». Композицию исполнил сводный хор из 80 человек, представленный несколькими вокальными коллективами: «Сахалинский русский народный хор», хормейстер Ирина Мельниченко; ансамбль современной народной песни «Русский терем», рук. Андрей Мельниченко, хормейстер Ирина Мельниченко; народный ансамбль казачьей песни «Воля», рук. Людмила Засенко; вокальная группа «Россиянка», рук. Ольга Захарова, п. Тымовское; хор «Северянка», рук. Нина Добровольская, п. Ноглики; оркестр русских народных инструментов «Перезвон», рук. Наталья Серёжкина г. Холмск.

Не менее яркой и запоминающейся стала хореографическая сюита, в которой участвовали: ансамбль народного танца «Исян», рук. Ольга Панькова, п. Ноглики; хореографический ансамбль «Вернисаж», рук. Ольга Великжанина, г. Томари; ансамбль народного танца «Ассоль», рук. Ирина Самошкина, г. Холмск; хореографический ансамбль «Виктория», рук. Оксана Бородушкина, г. Южно-Сахалинск.

Важным преимуществом концертной программы стало умение сотрудников ОЦНТ объединить творческие коллективы из разных муниципальных образований в одну команду. Так совместными усилиями были созданы театрализованная картинка «Мы шагаем, шагаем» в исполнении вокальной группы «Ноктюрн», рук. Ольга Захарова п. Тымовское и театрального коллектива РДК г. Невельск. Хореографическую композицию «Время вперёд» подготовили ансамбль народного танца «Исян», рук. Ольга Панькова и танцевальный молодёжный клуб «Фэнтэзи», рук. Алла Канцыр, п. Ноглики. Песня А. Прохорова «Русский остров Сахалин», исполненная Тимофеем Петровым, РДК «Октябрь» г. Углегорск и коллективом эстрадного танца «Джем», рук. Елена Чу, г. Шахтёрск, песня «Мы единое целое» исп. Павел Бусырев, Дмитрий Русанов г. Южно-Сахалинск и вокальный ансамбль «Экспромт» г. Долинск, песня «Взгляни на эту землю с высоты» исполнили Анастасия Трифонова и хор гимназии №3, руководитель Георгий Румянцев, хореографическая композиция «Нефть пошла» создали студия «Электро дэнс», рук. Игорь Ко, и танцевальная студия «Твой город», рук. Марина Дыскина, г. Южно-Сахалинск.

Ярким открытием фестиваля стали солисты Игорь Мальцев, РДК г. Оха; Олеся Михеева, п. Тымовское; Анастасия Трифонова, г.Южно-Сахалинск.

Громкими аплодисментами южно-сахалинцы наградили Дмитрия Гаранина, Антонину Лаврентюк, Ким Юн И, Риту Репушкину, г. Южно-Сахалинск за песню «Свет».

Как признания в любви к родному острову прозвучали песни «Северный край» и «Русский остров Сахалин» в исполнении Игоря Захватаева, п.Ноглики и Тимофея Петрова, г.Углегорск.

С позитивным настроением вышел на сцену ансамбль «Экспромт», руководитель Наталья Степанова и Ирина Матьянова, г. Долинск и покорил сердца зрителей песней С.Соловьёва «Остров».

Важной составляющей праздника стала молодежная хореография. Необыкновенно лирично и проникновенно была подана «Одна история» хореографическим ансамблем современного танца «G-Next», руководитель Виталий Протасов, ХЦ «Мечта» г. Южно-Сахалинск.

Озорно и жизнеутверждающе выступил детский образцовый хореографический ансамбль «Сюрприз», руководитель Наталья Пантюхова, г. Корсаков.

Зрителям запомнятся хореографические композиции «Ритмом времени наполнен каждый год», танцевальный коллектив «Дримтим», рук. Юлия Пак, ЦИКиД г. Макаров и «Северная сюита» национального ансамбля «Мэнгумэ илга» рук. Александр Украинский, г. Поронайск.

Данный проект был запущен в январе 2017 года, в нём приняли участие 17 муниципальных образований, которые представили творческие программы на заданную тему – любовь к родному краю.

Фестиваль народного творчества объединил вокруг себя более 130 любительских коллективов и 140 исполнителей различных возрастных категорий и в различных жанрах: вокал, хореография, инструментальные ансамбли, театральные коллективы.

Фестиваль проходил несколько этапов:

I этап — с марта по апрель в муниципальных образованиях области, где первыми зрителями стали местные жители.

Жюри предварительно отсмотрели и обсудили видео-записи всех творческих программ, выбрали самые яркие концертные номера, которые были представлены на II этапе в г.Корсакове (южные территории) и пгт.Ноглики (северные территории).