В СахГУ пройдет показ документальных фильмов о науке

В Сахалинском государственном университете пройдет фестиваль актуального научного кино с 24 по 30 ноября.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, ФАНК — это фестиваль актуального научного кино нового формата, который представляет самые интересные полнометражные документальные фильмы о науке со всего мира, созданные за последние пять лет. ФАНК отходит от традиционных рамок кинофестиваля, закрепленного за одним городом, за одним сезоном, и становится проектом, объединяющим неравнодушных и вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. Проект был создан с единственной целью: чтобы как можно больше людей, интересующих наукой, посмотрели фильмы, снятые учеными и об ученых, а возможно, и сами вдохновились на исследования.

Идея передать права на кинопоказы институтам и университетам возникла из-за желания сделать фестиваль открытым для как можно большего количества участников. Фильмы ФАНК доступно и увлекательно рассказывают о науке, технологиях и новейших открытиях. Также в программу дней научного кино ФАНК войдут фильмы, собранные вместе с телеканалом «Discovery».

Программа фестиваля:

24 ноября, 14:00, (ул. Пограничная, 68).

«Москиты» - документальный фильм ужасов с оскаровским лауреатом Джереми Реннером в роли рассказчика. Ежегодно москиты убивают более полумиллиона человек по всему миру. Вспышки лихорадки Зика, малярии, лихорадки Западного Нила, желтой лихорадки, чикунгуньи, денге — за всем этим стоит маленькое, но очень опасное насекомое. Фильм предоставлен «Discovery Channel».

26 ноября, 13:00, (Коммунистический проспект, 33).

«Ген высоты, или как пройти на Эверест» - авторское кино режиссера Кристины Козловой, съемочная группа которой поднялась на высочайшую вершину мира. Альпинисты, согласившиеся на то, что каждый их шаг будет фиксироваться на камеру, без прикрас рассказывают о трудностях горных восхождений. Фильм состоит из трех серий по 48 минут. Фильм предоставлен Русским географическим обществом.

28 ноября,14:00, (ул. Пограничная, 68).

«Сквозь кротовую нору» - научно-популярный сериал, идущий на «Science Channel» с 2010 года. Морган Фримен на пальцах объясняет теорию возникновения Вселенной и пытается ответить, что было до появления атмосферы, есть ли жизнь на других планетах и существует ли вообще Бог. Исследователи практически ежедневно двигают науку вперед — так что у сериала впереди большое будущее (если не сказать — бесконечность). Фильм предоставлен «Discovery Channel».

30 ноября, 14:00, (ул. Пограничная, 68).

«О Байкале начистоту» - фильм-катастрофа о самом глубоком и чистом озере на планете, переживающем не лучшие времена. Цель экспедиции по Байкалу на исследовательском судне Лимнологического института РАН была в том, чтобы понять причину экологического бедствия на Байкале. Но фильм получился не только о работе ученых и дикой природе, но и о людях, которые живут на берегах озера и всеми силами пытаются спасти его от уничтожения. Фильм предоставлен Русским географическим обществом.

Организаторы напоминают, что 26 ноября в Сахалинском государственном университет пройдет всероссийский «географический диктант». К участию приглашаются все желающие проверить свои знания по географии. Начало диктанта в 12:00. Регистрация участников с 11:00 до 12:00 по адресу: Коммунистический проспект, 33.