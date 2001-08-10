Сахалинцы вышли в финал всероссийского фотоконкурса

Сахалинцы Екатерина Флоринская, Наталья Киселёва и Дмитрий Ковалёв стали финалистами всероссийского конкурса фотографии топливно-энергетического комплекса «Энергетика современной России». Ими было направлено несколько работ, сделанных в том числе во время фотоэкскурсий для блогеров, фотографов-специалистов и любителей на объекты ПАО «Сахалинэнерго» в рамках празднования 55-летия компании. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе энергетической компании.

Конкурс фотографий организован молодежным советом нефтегазовой отрасли при поддержке министерства энергетики Российской Федерации. В состав конкурсной комиссии вошли руководители крупнейших информационных агентств и фотовыставок, а председателем стал министр энергетики РФ Александр Новак.

Всего на конкурс было направлено 958 фотографий от 228 авторов. В финал прошли 70 работ – по 10 в каждой из семи номинаций. В настоящее время комиссия выбирает те, что принесут победу своим создателям. Среди работ, претендующих на высшую отметку, четыре – от сахалинцев.

Екатерина Флоринская представила фотографию «Мастер своего дела» в одноимённой номинации. В ходе экскурсии на Сахалинскую ГРЭС внимание Катерины привлекли не механизмы и агрегаты, а работники станции. Наталья Киселёва направила фото «Сердце ГРЭС» в номинации «Редкий кадр». Работа сделана во время экскурсии на строящуюся Сахалинскую ГРЭС-2. Дмитрий Ковалёв – автор сразу двух работ – «Око градирни» и «Работа на высоте» в номинации «Историческое фото». На первой − экспериментальная башенная «сухая» градирня высотой 65 метров. Она предназначена для охлаждения циркуляционной воды. Вторая – мероприятия по подготовке теплоизоляции баков водоподготовительной установки. Все его снимки сделаны на Сахалинской ГРЭС-2.

Полюбоваться другими фотографиями, а также проголосовать за работу (которая может получить приз зрительских симпатий) можно на сайте конкурса. Для этого необходимо выбрать номинацию, кликнуть на понравившееся фото и в всплывающем окне нажать на кнопку голосования.