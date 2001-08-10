Маленькие артисты выступили на большой сцене
В Южно-Сахалинске уже близок к подведению итогов проект «Чудо-день», организованный Сахалинским театром Кукол. Одним из финальных этапов стал показ спектакля «Кошкин дом». На большую сцену вышли учащиеся начальных классов театрального направления гимназии № 3.
Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском театре Кукол, спектакль готовился в течение четырех месяцев. На мастер-классах мастерицы Ольги Скоропадской ребята научились делать вальдорфскую куклу, а работа над постановкой шла под руководством преподавателя дополнительного образования Юлии Хоренковой и актрис Сахалинского театра кукол Любови Захаровой и Марины Маковецкой.
В исполнении мальчишек и девчонок сказка Маршака получилась яркой и озорной. Зрители долго не отпускали юных артистов со сцены, встречая каждое имя громкими аплодисментами.
Проект «Чудо день» реализуется Сахалинским театром кукол при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия».
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:38 Сегодня Сахалинцы вышли в финал всероссийского фотоконкурса
11:58 Сегодня Сергею Подоляну предложено вернуться на должность заместителя губернатора Сахалинской области
10:59 Сегодня Областные власти укрепят сотрудничество с компанией «Шлюмберже»
10:33 Сегодня Женская команда по волейболу выступила на чемпионате в Краснодаре
- 16:09 17 Ноября Островные спасатели предупреждают жителей тринадцати районов области о надвигающемся циклоне
- 12:36 17 Ноября До начала зимы закончится обустройство места отдыха в поселке Весточка
- 14:26 17 Ноября Поронайские полицейские раскрыли кражу более миллиона рублей с банковской карты
15:19 17 Ноября В Южно-Сахалинске стали известны победительницы юбилейного городского конкурса «Женщина года-2017»
16:50 23 Октября В Южно-Сахалинске состоится открытое первенство по армейскому рукопашному бою
16:16 26 Октября Подозреваемый в убийстве у ночного клуба в Южно-Сахалинске сдался властям
19:47 27 Октября Сахалинская область отвоевала обратно часть денег от СРП
17:33 24 Октября Японские ученые посетили музей книги Чехова
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?