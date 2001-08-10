Маленькие артисты выступили на большой сцене

В Южно-Сахалинске уже близок к подведению итогов проект «Чудо-день», организованный Сахалинским театром Кукол. Одним из финальных этапов стал показ спектакля «Кошкин дом». На большую сцену вышли учащиеся начальных классов театрального направления гимназии № 3.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском театре Кукол, спектакль готовился в течение четырех месяцев. На мастер-классах мастерицы Ольги Скоропадской ребята научились делать вальдорфскую куклу, а работа над постановкой шла под руководством преподавателя дополнительного образования Юлии Хоренковой и актрис Сахалинского театра кукол Любови Захаровой и Марины Маковецкой.

В исполнении мальчишек и девчонок сказка Маршака получилась яркой и озорной. Зрители долго не отпускали юных артистов со сцены, встречая каждое имя громкими аплодисментами.

Проект «Чудо день» реализуется Сахалинским театром кукол при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия».