В Южно-Сахалинске пройдут бесплатные экскурсии

По традиции, каждое последнее воскресенье месяца в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» областного центра проходит акция «Экскурсия: нон‐стоп». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре музея.

Экскурсии в непрерывном режиме пользуются большим интересом у сахалинцев, так как это прекрасная возможность без предварительной записи познакомиться с интересующими выставками в сопровождении экскурсовода.

В этот день посетителей ждет особая программа, подготовленная сотрудниками музея. На экскурсии по выставке «Силуэтная магия Семёна Надеина» участников пригласят в уютную комнату с мягкими креслами, ковром и приглушенным светом. Здесь они послушают сказку Семёна Надеина в исполнении экскурсовода и посмотрят силуэтные иллюстрации к ней на специальном аппарате.

Расписание экскурсий по экспозициям:

11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

«Человек и Сахалин глазами Антона Чехова», «Остров Сахалин: открытый финал».

11:00, 12:00, 16:00 и 17:00

«Силуэтная магия Семёна Надеина».

Экскурсионное обслуживание - бесплатно.

Все вопросы вы можете задать по телефону: 43–65–09.