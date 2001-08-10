В Южно-Сахалинске пройдут бесплатные экскурсии
По традиции, каждое последнее воскресенье месяца в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» областного центра проходит акция «Экскурсия: нон‐стоп». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре музея.
Экскурсии в непрерывном режиме пользуются большим интересом у сахалинцев, так как это прекрасная возможность без предварительной записи познакомиться с интересующими выставками в сопровождении экскурсовода.
В этот день посетителей ждет особая программа, подготовленная сотрудниками музея. На экскурсии по выставке «Силуэтная магия Семёна Надеина» участников пригласят в уютную комнату с мягкими креслами, ковром и приглушенным светом. Здесь они послушают сказку Семёна Надеина в исполнении экскурсовода и посмотрят силуэтные иллюстрации к ней на специальном аппарате.
Расписание экскурсий по экспозициям:
11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
«Человек и Сахалин глазами Антона Чехова», «Остров Сахалин: открытый финал».
11:00, 12:00, 16:00 и 17:00
«Силуэтная магия Семёна Надеина».
Экскурсионное обслуживание - бесплатно.
Все вопросы вы можете задать по телефону: 43–65–09.
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