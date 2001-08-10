Конкурс видеороликов пройдет в Южно-Сахалинске

Сегодня 24 ноября в 11:00 в областном центре на базе МАУ ДО ДДЮТ пойдет городской конкурс видеороликов социальной рекламы, посвященный году экологии в Российской Федерации под девизом: «Природа знает лучше!». Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.

Цель конкурса - привлечение внимания детей и молодежи к социально-значимым проблемам через создание социальной рекламы, отражающей общечеловеческие ценности, нравственные нормы: милосердие, толерантность, чувство красоты и гармонии; представление возможности выразить свое отношение к той или иной социальной проблеме.

В задачи конкурса входит:

- Вовлечение детей и молодежи в сферу социального творчества, нравственного и гражданско-патриотического воспитания;

- Содействие формированию у детей и молодежи активной гражданской социально ответственной позиции, укрепление межнационального согласия, пропаганда активного и здорового образа жизни, популяризация культуры, спорта, содержательного досуга, содействие защите окружающей среды;

- Популяризация среди детей и молодежи социальной рекламы посредством размещения победителей конкурса в образовательных учреждениях города;

- Получение обратной связи о том, какие социальные проблемы волнуют детей и молодежь.

В конкурсе принимают участие общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей города Южно-Сахалинска.

конкурс проводится среди обучающихся 1-11 классов, в четырёх возрастных категориях (1-4 класс, 5-7 класс, 8-9 класс, 10-11 класс).

Видеоролик должен носить позитивный, жизнеутверждающий характер. Основой является выражение нравственного, созидательного взгляда на окружающий мир как наилучшей формы воздействия на человеческую личность с целью пробуждения взаимной доброй воли, милосердия и гражданской ответственности – способности реальными действиями всемерно содействовать укреплению гражданского общества.