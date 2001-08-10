Конкурс видеороликов пройдет в Южно-Сахалинске
Сегодня 24 ноября в 11:00 в областном центре на базе МАУ ДО ДДЮТ пойдет городской конкурс видеороликов социальной рекламы, посвященный году экологии в Российской Федерации под девизом: «Природа знает лучше!». Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
Цель конкурса - привлечение внимания детей и молодежи к социально-значимым проблемам через создание социальной рекламы, отражающей общечеловеческие ценности, нравственные нормы: милосердие, толерантность, чувство красоты и гармонии; представление возможности выразить свое отношение к той или иной социальной проблеме.
В задачи конкурса входит:
- Вовлечение детей и молодежи в сферу социального творчества, нравственного и гражданско-патриотического воспитания;
- Содействие формированию у детей и молодежи активной гражданской социально ответственной позиции, укрепление межнационального согласия, пропаганда активного и здорового образа жизни, популяризация культуры, спорта, содержательного досуга, содействие защите окружающей среды;
- Популяризация среди детей и молодежи социальной рекламы посредством размещения победителей конкурса в образовательных учреждениях города;
- Получение обратной связи о том, какие социальные проблемы волнуют детей и молодежь.
В конкурсе принимают участие общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей города Южно-Сахалинска.
конкурс проводится среди обучающихся 1-11 классов, в четырёх возрастных категориях (1-4 класс, 5-7 класс, 8-9 класс, 10-11 класс).
Видеоролик должен носить позитивный, жизнеутверждающий характер. Основой является выражение нравственного, созидательного взгляда на окружающий мир как наилучшей формы воздействия на человеческую личность с целью пробуждения взаимной доброй воли, милосердия и гражданской ответственности – способности реальными действиями всемерно содействовать укреплению гражданского общества.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:18 Сегодня Делегация из Японии посетила Холмск
- 10:52 Сегодня Всероссийский географический диктант пройдет и на Сахалине
09:59 Сегодня В Томари откроется лыжный сезон
- 09:30 Сегодня Конкурс видеороликов пройдет в Южно-Сахалинске
- 16:09 17 Ноября Островные спасатели предупреждают жителей тринадцати районов области о надвигающемся циклоне
- 12:36 17 Ноября До начала зимы закончится обустройство места отдыха в поселке Весточка
15:19 17 Ноября В Южно-Сахалинске стали известны победительницы юбилейного городского конкурса «Женщина года-2017»
- 14:26 17 Ноября Поронайские полицейские раскрыли кражу более миллиона рублей с банковской карты
16:16 26 Октября Подозреваемый в убийстве у ночного клуба в Южно-Сахалинске сдался властям
19:47 27 Октября Сахалинская область отвоевала обратно часть денег от СРП
17:33 24 Октября Японские ученые посетили музей книги Чехова
- 11:25 24 Октября В отношении генерального директора строительной компании возбуждено уголовное дело
Выбор редакции
- 18:25 Сегодня В Сахалинской области закончились двухдневные учения ФСБ
- 16:19 Сегодня Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне
- 16:12 Сегодня В прокуратуре Сахалинской области обсудили важные для инвесторов вопросы
- 14:45 Сегодня Автодорогу Оха - Москальво закрыли до улучшения погодных условий
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?