Творческие коллективы поздравила администрация Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске в 17-й раз состоялась торжественная церемония вручения премий и разовых стипендий администрации областного центра лучшим учащимся и творческим коллективам сферы образования, культуры и спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.

Поддержка талантливых детей, молодежи, творческих коллективов является одним из приоритетных направлений политики администрации города. В этом году поощрения вручены более 180 юным горожанам в отдельности и в составе творческих коллективов в номинациях «Выпускник», «Абитуриент», «Творческая одаренность», «Конкурс» и «Школа одаренных детей».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поздравил ребят, педагогов и родителей и отметил, что в нашем городе очень много талантливой молодежи и что, премии и разовые стипендии, которые вручаются с 2000 года, одна из дополнительных форм стимулирования ребят.

- Многие из вас уже поступили в средние и высшие учебные учреждения как в Сахалинской области, так и за ее пределами. Уверен, вы с легкостью найдете свое место в любом городе нашей страны и своей жизнью, своим трудом и творчеством будете достойно представлять наш город. Но, если вы решите вернуться в Южно-Сахалинск, мы будем очень рады, нам нужны ваша энергия и таланты. Мы вас будем очень ждать, - обратился к ребятам Сергей Надсадин.

Глава города вручил дипломы и разовые стипендии «Абитуриент» 9 выпускникам южно-сахалинских школ, которые продолжили свое обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях: Сахалинском государственном университете, Сахалинском колледже искусств, Московском музыкальном колледже им. Шнитке.

Исполняющий обязанности председателя Городской Думы Владимир Зайцев вручил премии в номинации «Школа одаренных детей», учрежденной для организаций дополнительного образования, осуществляющих инновационную работу с детьми (в этом году премию получили педагогические коллективы детская художественная школа и детская школа искусств №2) и разовые стипендии «Выпускник» ребятам, которые успешно окончили центральную детскую музыкальную школу.

- Я с отличием окончила эстрадное отделение центральной детской музыкальной школы, - говорит обладательница премии «Выпускник» Юлия Морозова. - Очень здорово, что в нашем городе хорошую учебу отмечают не только оценками, но и стимулируют такими стипендиями. Это были замечательные и интересные 7 лет. Со своим коллективом «Загадка» мы часто ездили на различные конкурсы. Я хочу поступить в Санкт-Петербургский институт культуры и не исключаю, что вернусь на Сахалин и буду радовать вас своим творчеством.

- Всегда мечтала стать учителем, и вот сейчас я уже студентка СахГУ, - рассказывает обладательница премии «Абитуриент» Александра Лаврикова. - Я выбрала педагогическое образование по специальности «физика - математика». Потом обязательно вернусь работать в свою родную гимназию № 3, меня там очень ждут.

В номинации «Творческая одаренность» начальник управления культуры Ирина Герасимова вручила стипендии и премии за творческий подход к учебе, победы в конкурсах различного уровня, активную концертную и выставочную деятельность ученикам и коллективам школ искусств, музыкальных школ и художественной школы.

Талантливые ребята ежегодно выезжают за пределы Сахалинской области для участия в фестивалях, выставках, спортивных соревнованиях. Для их поддержки учреждена премия «Конкурс». Разовые стипендии в этой номинации вручила начальник департамента образования Анастасия Киктева.

Торжественная церемония сопровождалась концертными выступлениями лучших творческих коллективов образовательных учреждений города.