Совет директоров культурно-досуговых учреждений завершился концертом в Корсакове
Сахалинский областной центр народного творчества провел совет директоров районных культурно-досуговых учреждений. Первые два дня совет проходил в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке в Южно-Сахалинске. Для участников были организованы лекции и встречи со специалистами, а также поездка в КДЦ «Океан» в Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном центре народного творчества.
Перед представителями домов культуры выступили: То Кен Сик, профессор, доктор экономических наук, директор института экономики, права и управления СахГУ, Живага Артем Юрьевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры управления СахГУ, начальник отдела молодежной политики и туризма управления по физической культуре и спорту южно-сахалинской администрации Краснова Яна Александровна, Шевченко Иван Петрович, ведущий советник агентства по туризму Сахалинской области, Горбунова Тамара Николаевна, преподаватель АНО ТПО «Учебный центр охраны труда и экологии». В программу вошли лекционные и практические занятия по темам: «Изменения в трудовом законодательстве», «Социокультурное проектирование и управление социальными проектами», «Брендирование территорий», «Развитие событийного туризма в Сахалинской области».
Также были подведены итоги мастер-классов по декоративно-прикладному искусству, областного фестиваля «Остров в сердце моем», посвященного 70-летию Сахалинской области, социологического исследования «Востребованность социокультурных проектов в Сахалинской области».
Заключительный день совета проходил в Корсаковском городском округе. Участники познакомились с опытом работы культурно-досугового центра «Океан», посетили Корсаковский историко-краеведческий музей, побывали на экскурсии по городу. Была организована поездка в село Озерское, где гостей радушно приняли работники обновленного дома культуры, провели дефиле в костюмах и показали небольшой концерт с участием воспитанников.
Совет был завершен ярким концертом в культурно-досуговом центре «Океан». Участники представили лучшие вокальные и хореографические выступления, дефиле в костюмах героев аниме и театральную постановку.
Совет директоров – регулярное мероприятие областного центра народного творчества, которое проводится два раза в год. Его программа обычно состоит из образовательных лекций, практикумов, круглых столов и обсуждений актуальных вопросов.
Учредителем мероприятия является министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, организатором — Сахалинский областной центр народного творчества.
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