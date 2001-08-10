Выставка фото о благотворительности продлится до 28 ноября

В Южно-Сахалинске продолжает работу первая выставка фотографий, посвященных благотворительности. Мероприятие организовано компанией «Сахалин Энерджи» и приурочено к международной акции #Щедрый Вторник. Об том ТИА «Острова» рассказали организаторы.

Выставка является результатом общероссийского конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность», который проводит Ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров». Ее основная цель – привлечь внимание общественности и рассказать о работе благотворительных фондов и организаций, которые каждый день стараются менять этот мир к лучшему, о том, как эффективно могут работать социально ориентированные некоммерческие организации, и как много людей бескорыстно делают добро.

По словам исполняющей обязанности директора музея книги А. П. Чехова Евгении Фирсовой, важно не только заниматься добрыми делами, но и рассказать и показать их.

Выставка разделена на два блока. Одна часть ‒ это кадры победителей всероссийского конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность». Яркие фотографии рассказывают о детях, живущих на Таймыре, каким образом они привлекли долгожданных педагогов в свое отдаленное село; об обучении собаки-поводыря, которая станет в будущем верным помощником для человека со слабым зрением; показывают новый образ бабушек и дедушек – модных, активных, элегантных, – зажигающих на «Подиуме зрелой красоты» и другие необычные фотоистории. Другая часть выставки представлена сахалинскими фотографиями. Они рассказывают о волонтёрском движении на Сахалине, реабилитации детей с ограниченными возможностями, о проектах в области экологии и безопасности детей. За каждой из них реальная история. Все они складываются и составляют целостную картину современной российской благотворительности.

«Каждая из фотоисторий – это доброе дело. Это энергия созидания, энергия преображения, энергия сопричастности. Ведь стать благотворителем может каждый из нас. И вполне возможно, что истории, представленные на выставке, станут примером для многих сахалинцев и стимулом для новых добрых дел», – отметила Анна Лыгина, ведущий специалист отдела социальной деятельности компании «Сахалин Энерджи».

Одна из таких историй представлена фотоработой «Готовы к спасению морских млекопитающих» проекта «Сахалин: человек и море». Проект реализуется общественной организацией Клубом «Бумеранг. В рамках проекта создана первая в России добровольная группа по спасению морских млекопитающих. «Благотворительная деятельность не ограничивается помощью только людям, это также помощь животным, птицам… В нашей стране еще много нужно сделать для помощи морским животным, и работы здесь хватит не только нам, но и нашим детям, и нашим внукам», – отметила Валентина Мезенцева, представитель Клуба «Бумеранг».

Еще одна фотоистория представлена на выставке проектом «Лошадь-доктор, лошадь – друг» конноспортивного клуба «Мустанг», который занимается верховой ездой с детьми с ограниченными возможностями. По словам руководителя клуба Татьяны Улановой:«Делай больше добра и тебе вернется. Не все люди могут оказать финансовую помощь. Но есть и другие способы оказания помощи. Мы занимаемся иппотерапией бесплатно. Двести детишек в год проходят у нас курс иппотерапии».

Выставка продлится до 28 ноября. Жители и гости острова смогут увидеть яркую палитру образов современной благотворительности в музее книги А. П. Чехова.