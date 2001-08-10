Игорь Федоров подарит южно-сахалинцам кларнетные мелодии

29 ноября, на сцене ДК «Родина» областного центра выступит известный российский кларнетист Игорь Федоров (г. Москва) в концерте с музыкантами городского камерного оркестра.

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, этот вечер будет временем сахалинских премьер. Так, для любителей музыки прозвучат симфония № 5 Людвига Ван Бетховена, концерт № 2 для кларнета с оркестром Оскара Наварро, а также «Танго», «Фокстрот», «Интермеццо» Александра Цфасмана. Начало концерта в 19.00.

Билеты можно приобрести в кассе Сахалинского театра кукол (Коммунистический пр., 28а) и в ТЦ «Большая мода» (ул. Ленина, 182а).

Игорь Фёдоров – один из немногих в мире концертирующих солистов–кларнетистов, участник самых громких проектов нового музыкального поколения, артист с уникальным репертуаром, включающим произведения разных эпох, стилей и направлений – от классики до джаза.

В 1991, 1995 годах стал лауреатом первой премии конкурса кларнетистов (Харьков, Украина) и в 1997 г. - конкурса TIJI (Братислава, Словакия). Активно концертирует с 13-летнего возраста. В школьные и студенческие годы был стипендиатом благотворительных фондов «Новые имена», Yamaha, фондов В.Спивакова и М.Ростроповича.

Игорь Федоров - участник международных фестивалей: В.Спивакова (г. Кольмар, Франция), М.Ростроповича «Эвианские встречи» (Франция), Шведского королевского фестиваля (Стокгольм, Швеция), «Орфеум» (Швейцария), фестиваля им. Б.Мартину (Прага, Чехия), фестиваля им. А.Сахарова (Нижний Новгород, Россия), фестивалей Ю.Башмета, «Декабрьские вечера» Святослава Рихтера, «Русская зима» (Москва), фестивалей Д.Мацуева Crescendo и «Звезды на Байкале», фестиваля «Возвращение» (Москва), Ural Terra Jazz, «Евразия». В 2007 г. провел собственный фестиваль в г. Ханты-Мансийске.

Игорь Федоров неоднократно был членом жюри российских и международных конкурсов, в том числе телевизионного конкурса «Щелкунчик» (телеканал «Культура»). Постоянно дает мастер-классы в различных городах России.

Сценическими партнерами Игоря Федорова были Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Саулюс Сондецкис, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Юрий Симонов, квартет им. Бородина, Дмитрий Ситковецкий, Терем-квартет, Готье Капюсон, Денис Мацуев, Александр Гиндин, Жерар Депардье, Михаил Ефремов, Сергей Мазаев, Владимир Познер, Андрей Макаревич и многие другие выдающиеся исполнители (по информации российских интернет-источников).

Отметим, что и в Южно-Сахалинске Игорь Федоров даст мастер-класс. Мероприятие состоится 28 ноября в 15.00 в малом зале центральной детской музыкальной школы (ул. Невельская, 47). Приглашаются все желающие. Вход свободный. Телефон для справок 8-900-667-14-13.