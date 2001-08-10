В Южно-Сахалинске пройдёт музыкальный конкурс «Голос СахГУ»
В Сахалинском государственном университете пройдёт пятый музыкальный конкурс «Голос СахГУ». Не смотря на то, что конкурс отмечает свой первый юбилей, организаторы всегда стараются привнести что-то новое в этот проект - то что придаст ему не только новое видение, но и звучание. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе университета, основная борьба развернётся среди дуэтов. Их представят на суд зрителям и членам профессионального жюри. Всего в конкурсе примут участие 10 дуэтов.
На протяжении месяца участники оттачивают свое вокальное мастерство, режиссируют номера, подбирают образы. Все это они делают под пристальным вниманием педагогов дополнительного образования департамента молодежной политики СахГУ.
- В нашем университете много сложившихся традиций. Одна из них родилась совсем недавно и связана она с проведением благотворительных мероприятий . «Голос СахГУ» станет одним из таких проектов университета, – говорит и.о. директора департамента молодежной политики СахГУ Екатерина Волохович. - На этом мероприятии мы хотим организовать сбор средств для лечения Вероники Красиной. В связи с этим приглашаем всех желающих, кто хотел бы услышать творческие дуэты студентов нашего университета и поучаствовать в акции по сбору средств.
Все пришедшие на мероприятие смогут оставить любую сумму в специально отведенном ящике.
Финальный этап конкурса пройдет 7 декабря 2017 г., в 18:00, по адресу: большой актовый зал корпуса №4 (Коммунистический проспект, 33).
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 09:58 Сегодня В Южно-Сахалинске обсудили планировку территорий
- 11:42 Сегодня График ремонта электросетей Южно-Сахалинска будет скорректирован
11:37 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдёт музыкальный конкурс «Голос СахГУ»
09:53 Сегодня Сахалинские школьники запустят ракету с космодрома
14:14 Вчера Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
09:38 23 Ноября Сахалинцы вышли в финал всероссийского фотоконкурса
14:36 24 Ноября Сахалинец пытался вывезти в Японию больше 34 000 долларов
16:19 24 Ноября Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 3 Ноября Жителя Корсаковского района будут судить за побои приставу
- 16:20 3 Ноября Чемпионат WorldSkills задействует аэродром Пушистый под Корсаковом
16:22 3 Ноября Шкаф для буккроссинга появился на аллее Пушкина в областном центре
Выбор редакции
- 16:07 Сегодня Сахалинские штангисты выявили лучших на открытом турнире в Холмске
- 10:39 Сегодня Сахалинские журналисты примут участие в региональном конкурсе
- 09:58 Сегодня В Южно-Сахалинске обсудили планировку территорий
- 09:50 Сегодня Сахалинские легкоатлеты проведут учебно-тренировочные сборы в Кисловодске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?