В Южно-Сахалинске пройдёт музыкальный конкурс «Голос СахГУ»

В Сахалинском государственном университете пройдёт пятый музыкальный конкурс «Голос СахГУ». Не смотря на то, что конкурс отмечает свой первый юбилей, организаторы всегда стараются привнести что-то новое в этот проект - то что придаст ему не только новое видение, но и звучание. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе университета, основная борьба развернётся среди дуэтов. Их представят на суд зрителям и членам профессионального жюри. Всего в конкурсе примут участие 10 дуэтов.

На протяжении месяца участники оттачивают свое вокальное мастерство, режиссируют номера, подбирают образы. Все это они делают под пристальным вниманием педагогов дополнительного образования департамента молодежной политики СахГУ.

- В нашем университете много сложившихся традиций. Одна из них родилась совсем недавно и связана она с проведением благотворительных мероприятий . «Голос СахГУ» станет одним из таких проектов университета, – говорит и.о. директора департамента молодежной политики СахГУ Екатерина Волохович. - На этом мероприятии мы хотим организовать сбор средств для лечения Вероники Красиной. В связи с этим приглашаем всех желающих, кто хотел бы услышать творческие дуэты студентов нашего университета и поучаствовать в акции по сбору средств.

Все пришедшие на мероприятие смогут оставить любую сумму в специально отведенном ящике.

Финальный этап конкурса пройдет 7 декабря 2017 г., в 18:00, по адресу: большой актовый зал корпуса №4 (Коммунистический проспект, 33).