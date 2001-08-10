В музее «Остров Сахалин» отметили День матери

Накануне Дня матери в южно-сахалинском литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» ученики младших классов познакомились с историей праздника и подготовили подарки для главных людей в своей жизни. На занятии более пятидесяти детей восковыми карандашами нарисовали на вафельной салфетке символ российского Дня матери: медведя с незабудкой в лапе. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе музея.

«Мы каждый год ломаем голову, что же подарить маме на этот праздник, так что этот мастер-класс очень помог нам решить этот вопрос», – поделился папа одного из участников занятия.

Занятие стало прекрасной возможностью порадовать мам подарком, сделанным своими руками, и таким образом выразить им свою любовь и заботу.