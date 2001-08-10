В музее «Остров Сахалин» отметили День матери
Накануне Дня матери в южно-сахалинском литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» ученики младших классов познакомились с историей праздника и подготовили подарки для главных людей в своей жизни. На занятии более пятидесяти детей восковыми карандашами нарисовали на вафельной салфетке символ российского Дня матери: медведя с незабудкой в лапе. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе музея.
«Мы каждый год ломаем голову, что же подарить маме на этот праздник, так что этот мастер-класс очень помог нам решить этот вопрос», – поделился папа одного из участников занятия.
Занятие стало прекрасной возможностью порадовать мам подарком, сделанным своими руками, и таким образом выразить им свою любовь и заботу.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
09:38 23 Ноября Сахалинцы вышли в финал всероссийского фотоконкурса
14:36 24 Ноября Сахалинец пытался вывезти в Японию больше 34 000 долларов
16:19 24 Ноября Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 3 Ноября Жителя Корсаковского района будут судить за побои приставу
- 16:20 3 Ноября Чемпионат WorldSkills задействует аэродром Пушистый под Корсаковом
Выбор редакции
- 19:17 Вчера Областные власти проконтролировали вопрос теплоснабжения поселка Горный
- 16:25 Вчера В музее книги «Остров Сахалин» узнали историю японской гравюры
- 12:08 Вчера Южно-сахалинцев приглашают поучаствовать в неделе приемов граждан
- 11:15 Вчера В Невельском районе спортсмены отметили день благотворительности
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?