В музее книги «Остров Сахалин» узнали историю японской гравюры

Состоявшуюся лекцию гостя из Страны восходящего солнца Макино Кэнтаро «Японская национальна гравюра» в музее книги «Остров Сахалин» областного центра посетили более ста человек.

Японская национальная гравюра как вид искусства стала формироваться еще в XVII веке. О том, какие особенности имеют сюжеты, детали и какой смысл они могут нести, рассказал на лекции японский специалист Макино Кэнтаро. К примеру, лектор «расшифровал» известную гравюру «Большая волна в Канагаве», дав почувствовать зрителям ее масштаб на фоне изображенной вдали горы Фудзиямы.

Лекция была организована генеральным консульством Японии в Южно-Сахалинске при поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-центре музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».

Макино Кэнтаро родился в 1956 году в префектуре Фукуи. В 1980 году окончил социологический факультет университета Хосэй и поступил на работу в компанию NHK Promotions. В настоящее время занимает пост исполнительного директора компании. Кроме того, является членом совета национальной федерации ассоциаций ЮНЕСКО в Японии, а также читает лекции по укиё-э (японская гравюра) в Университете Мэйдзи, свободной академии университета Мэйдзи, университете Бункё, Культурном центре NHK. Продюсер образовательных и анимационных телепрограмм, культурных мероприятий NHK. С 2003 года занимается проектом создания цифровой базы данных укиё-э (совместный проект NHK Promotions и музея изобразительных искусств Бостона).