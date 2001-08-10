В Южно-Сахалинске пройдет гала-концерт конкурса «Грани мастерства»

Областной фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Грани мастерства» девятый раз пройдет в Южно-Сахалинске. Участие в нем примут преподаватели детских школ искусств. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинском областном научно-методическом центре по образованию в сфере культуры и искусства.

Первый, муниципальный, этап конкурса проводился практически во всех районах области. Победители и призеры приняли участие во втором, региональном, этапе. Работы на него принимались дистанционно. Компетентное жюри отобрало лучших участников. Всего отборочное сито прошли 32 исполнителя и коллектива.

«Это традиционное творческое мероприятие направлено на активизацию исполнительской практики как вида методической работы преподавателей образовательных учреждений сферы культуры, – отметила директор Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства Елена Манойленко, – выявление талантливых исполнителей среди преподавателей с целью повышения их профессиональной квалификации, обобщения и распространения передового опыта, педагогической и исполнительской практики, повышение престижа профессии преподавателя образовательного учреждения сферы культуры и искусства».

Стоит также отметить разнообразие жанров, в которых свои работы представили участники. Среди сольных исполнителей, например, будут такие номинации как «Художественное слово», «Сольное пение», «Фортепиано», «Духовые инструменты», «Струнные инструменты» и «Народные инструменты».

Оценивать работу педагогов предстоит жюри, в состав которого вошли известные в Сахалинской области музыканты и работники культуры: начальник управления культуры Южно-Сахалинска Ирина Герасимова, художественный руководитель и дирижер Южно-Сахалинского городского камерного оркестра Тигран Ахназарян, директор «Сахалинского колледжа искусств» Андрей Костин, руководитель Центра непрерывного образования «Сахалинского колледжа искусств» Ирина Ильина и директор Центральной детской музыкальной школы Марина Даровская.

В первый день фестиваля-конкурса «Грани мастерства», 6 декабря, пройдут конкурсные прослушивания участников. Именно здесь жюри определит победителей и призеров. А награждать их будут на следующий день во время гала-концерта. Он состоится 7 декабря в 12 часов в актовом зале «Сахалинского колледжа искусств».