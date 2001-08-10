Всехоккайдский конкурс русского языка пройдёт в Саппоро
49-й Всехоккайдский конкурс русского языка пройдёт 2 декабря в японском городе Саппоро. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерства образования Сахалинской области.
Мероприятие проводится в рамках соглашения о дружбе и экономическом сотрудничестве между Сахалинской областью и губернаторством Хоккайдо. Ежегодно его участниками становятся более 25 жителей Страны восходящего солнца.
В конкурсе на лучшее знание русского языка примут участие японские школьники, которые только начинают его осваивать, и студенты, которые занимаются этим давно и всерьёз. Возглавит жюри конкурса заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.
В качестве главного приза победителей наградят поездкой на Сахалин. Ежегодно по результатам конкурса школьники и студенты из Японии проходят стажировку на базе СахГУ, что позволяет им более глубоко знакомиться с русским языком и культурой России. Все участники языкового марафона будут
Отметим, что конкурс на знание русского языка проходит в Японии с 1969 г., с 2011 г. он проводится при поддержке правительства Сахалинской области.
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