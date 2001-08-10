В СахГУ стартуют научные чтения
1 декабря 2017 года кафедра русской и зарубежной литературы СахГУ проводит научные чтения, посвящённые 50-летию областного отделения Союза писателей России «Литература Сахалина и Курильских островов: традиции, новаторство, перспективы».
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинского государственного университета, научные чтения будут работать по двум направлениям: «Русские и зарубежные писатели о Сахалине и Курильских островах», «Филологические и исторические аспекты русской литературы о Сахалине и на Сахалине».
В числе участников мероприятия – сотрудники сахалинских музеев, библиотек и учреждений основного и дополнительного образования. Большая часть докладов подготовлена преподавателями и студентами двух филологических кафедр университета – кафедры русской и зарубежной литературы и кафедры русского языка. И это не случайно, ведь среди выпускников филологического направления Сахалинского государственного университета есть члены Союза писателей России – Борис Репин, Николай Тарасов, Марина Зайцева, Владимир Плотников, Анна Сафонова, а также авторы литературного актива – Денис Борисов, Ирина Чаленко (Фёдорова), Наталья Ершова (Зиновьева), Сергей Ним и другие.
Сотрудничая с Сахалинским отделением Союза писателей России, кафедра русской и зарубежной литературы ежегодно проводит для студентов круглый стол по вопросам литературного краеведения Сахалина и Курильских островов (руководители – профессора Татьяна Шумилова и Елена Иконникова). Продолжением этой традиции станут и научные чтения, на которых будут подведены предварительные итоги по изучению и популяризации литературы Сахалина и Курильских островов в регионе.
Пленарное заседание откроется сообщениями ответственного секретаря Сахалинского отделения Союза писателей России НиколаяТарасова и заведующей кафедрой русской и зарубежной литературы Сахалинского государственного университета Викторией Чудиновой.
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