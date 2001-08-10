В южно-сахалинском театре Чехова состоялась экскурсия за кулисы
Сегодня в Сахалинском театре им А.П. Чехова города Южно-Сахалинска состоялась необычная экскурсия: тур по театральному закулисью стал подарком в день рождения для сахалинской театралки Олеси Волошко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Чехов-центре.
- Мы сразу откликнулись на просьбу нашей зрительницы помочь организовать необычное поздравление для ее подруги и постарались сделать все, чтобы эта встреча с театром имениннице запомнилась надолго, - отметила и.о. директора Чехов-центра Татьяна Корнеева.
Девушка посетила все цеха Чехов-центра, где ей рассказали, как рождается спектакль. Она побывала не только на сцене, но и под ней, заглянув даже в оркестровую яму. Настоящим сюрпризом для Олеси стала встреча с главным режиссером театра Александром Агеевым, который ответил на все вопросы, интересующие гостью, и подарил фотографии ее любимых артистов с автографами и пожеланиями.
Олеся Волошко призналась, что совершенно не ожидала такого приятного сюрприза: «Очень люблю театр, стараюсь не пропускать премьеры, какие-то постановки смотрела по несколько раз. Случайно в разговоре с подругой как-то обмолвилась, что очень хочется попасть на репетицию, побывать по ту сторону сцены, и сегодня моя мечта сбылась. Когда смотришь спектакль, видишь только артистов и не всегда задумываешься, что за выпуском каждой постановки от глаз зрителей скрыт труд стольких людей. Спасибо огромное Чехов-центру за сегодняшний день!».
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