В южно-сахалинском театре кукол поздравили заслуженного работника культуры

В южно-сахалинском театре кукол поздравили с творческим 25-летием художественного руководителя, заслуженного работника культуры Сахалинской области Антонину Добролюбову.

Как рассказали ТИА «Острова» в театре кукол, актриса успела «побывать в шкуре» всех домашних и диких животных, буквально на пальцах объяснила зрителям, чем «дышат» персонажи сказок и реальных историй, заставила по-новому взглянуть на литературу, живопись и балет.

Как режиссёр она поставила 23 спектакля. Волшебных и высокотехнологичных, забавных и поучительных, веселых и грустных. С ними она прошла, проехала, пролетела, проплыла сотни тысяч российских и зарубежных километров гастролей, рассказывая людям о добре и любви.

Будучи не только творческим деятелем, но и архитектором, инженером, прорабом, она построила первое здание театра кукол на Сахалине, подарив маленьким и большим зрителям возможность наслаждаться классикой и открывать новые жанры и направления в театральном искусстве. И не только в театральном.

Являясь продюсером и менеджером, именинница провела четыре международных фестиваля театра кукол, открыв человечеству удивительный мир «На островах чудес», а как педагог и наставник Антонина Добролюбова открывает дорогу на сцену молодым артистам, собирая и взращивая таланты.

За плечами актрисы высшая школа сценических искусств, профессиональная переподготовка по программе «Театральная режиссура», а также мастерская народного артиста РФ Кама Мироновича Гинкаса.