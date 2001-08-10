Южносахалинцев приглашают на бесплатный концерт
Сегодня, 1 декабря, в Южно-Сахалинске пройдет юбилейный концерт народного вокального ансамбля «Надежда».
Коллектив с 10-летием поздравят официальные лица и коллеги по цеху: ансамбли «Луговчанка», «Воля» и «Калинушка». Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.
Творческое становление ансамбля началось в конце 2007 года. Целью создания стало привлечение людей с ограниченными возможностями к активной творческой деятельности. Сейчас в коллективе занимаются 25 человек, средний возраст которых 65-75 лет. В репертуаре присутствуют как русские народные, так и современные лирические песни, песни советской эстрады, всего более 40 произведений. В 2013 году ансамблю присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». За годы своего существования он становился неоднократным победителем городских и областных фестивалей и конкурсов.
Коллектив «Надежды» исполнят такие концертные номера, как «Молодые мы молодые», «Колокольный звон», «С добрым утром, мужики», «Семечки», «Лето молодое», «Ивушки», «Смуглянка» и др.
Начало мероприятия в 18.00, место проведения - городской дом культуры «Родина». Вход бесплатный.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
15:24 27 Ноября На Сахалине сохранятся все меры социальной поддержки
17:12 30 Ноября МЧС разыскивает юных любителей квестов
15:18 27 Ноября Госавтоинспекторы области поздравили женщин - водителей с днем матери
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 3 Ноября Жителя Корсаковского района будут судить за побои приставу
- 16:20 3 Ноября Чемпионат WorldSkills задействует аэродром Пушистый под Корсаковом
Выбор редакции
- 15:20 Вчера В Южно-Сахалинске отметили Международный день инвалидов
- 14:55 Вчера Холмчанам неприятно ходить по надземкам города
- 14:42 Вчера В Холмске обсудили муниципальный бюджет
- 14:31 Вчера Воины мотострелковой бригады вышли на митинг
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?