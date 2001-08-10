Южносахалинцев приглашают на бесплатный концерт

Сегодня, 1 декабря, в Южно-Сахалинске пройдет юбилейный концерт народного вокального ансамбля «Надежда».

Коллектив с 10-летием поздравят официальные лица и коллеги по цеху: ансамбли «Луговчанка», «Воля» и «Калинушка». Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.

Творческое становление ансамбля началось в конце 2007 года. Целью создания стало привлечение людей с ограниченными возможностями к активной творческой деятельности. Сейчас в коллективе занимаются 25 человек, средний возраст которых 65-75 лет. В репертуаре присутствуют как русские народные, так и современные лирические песни, песни советской эстрады, всего более 40 произведений. В 2013 году ансамблю присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». За годы своего существования он становился неоднократным победителем городских и областных фестивалей и конкурсов.

Коллектив «Надежды» исполнят такие концертные номера, как «Молодые мы молодые», «Колокольный звон», «С добрым утром, мужики», «Семечки», «Лето молодое», «Ивушки», «Смуглянка» и др.

Начало мероприятия в 18.00, место проведения - городской дом культуры «Родина». Вход бесплатный.