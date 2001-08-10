В музее книги Чехова нарисовали безмолвную сказку о говорящих птицах

Очередной литературный вечер прошел в музее «Остров Сахалин». В этот раз его участниками стали люди с ограниченными возможностями здоровья.

Вечер «Под шорох страниц и песка» проходил в волшебной зимней обстановке музея. На создание иллюстраций из песка воспитанников реабилитационного центра для несовершеннолетних «Преодоление» вдохновила сказка о говорящих птицах Семёна Надеина. Было проведено несколько мастер-классов, на которых отрабатывались навыки рисования песком и выразительного чтения. Произведение «Олоптык и Карав» было зачитано одновременно с созданием песочных рисунков. Впервые за историю литературных вечеров участникам помогал сурдопереводчик.

Как сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова, по окончании вечера участники получили подарки от компании «Сахалинская энергия» и пироги от магазина-пекарни «Мельница». Остальным гостям вручили памятные сувениры от музея.

В литературном вечере приняли участие: Сахалинское региональное отделение ОООИ «Всероссийское общество глухих», ГКУОУ Школа-интернат г. Долинска, Сахалинская региональная областная специальная библиотека для слепых, ГБК «Реабилитационный центр для несовершеннолетних Преодоление».