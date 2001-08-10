Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2017
Сегодня 19:14
58,99|69,91|62,96
Южносахалинцев призывают не тянуть с договорами на техобслуживание газового оборудования
17:39, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

В музее книги Чехова нарисовали безмолвную сказку о говорящих птицах

Очередной литературный вечер прошел в музее «Остров Сахалин». В этот раз его участниками стали люди с ограниченными возможностями здоровья.

Вечер «Под шорох страниц и песка» проходил в волшебной зимней обстановке музея. На создание иллюстраций из песка воспитанников реабилитационного центра для несовершеннолетних «Преодоление» вдохновила сказка о говорящих птицах Семёна Надеина. Было проведено несколько мастер-классов, на которых отрабатывались навыки рисования песком и выразительного чтения. Произведение «Олоптык и Карав» было зачитано одновременно с созданием песочных рисунков. Впервые за историю литературных вечеров участникам помогал сурдопереводчик.

Как сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова, по окончании вечера участники получили подарки от компании «Сахалинская энергия» и пироги от магазина-пекарни «Мельница». Остальным  гостям вручили памятные сувениры от музея.

В литературном вечере приняли участие: Сахалинское региональное отделение ОООИ «Всероссийское общество глухих»,  ГКУОУ Школа-интернат г. Долинска, Сахалинская региональная областная специальная библиотека для слепых, ГБК «Реабилитационный центр для несовершеннолетних Преодоление».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?