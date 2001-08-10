Старейшая музыкальная школа области отметила юбилей

Старейшее учреждение дополнительного образования области – центральная детская музыкальная школа Южно-Сахалинска – отметила 70-летний юбилей отчетным концертом в Чехов-центре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

История учреждения началась в 1947 году, когда три педагога собрали 50 учеников и на двух стареньких пианино стали обучать их музыке. Сегодня школа – это крупный культурный и методический центр, 80 высококвалифицированных педагогов, свыше 500 учеников и несколько тысяч выпускников.

На праздничном вечере атмосфера невероятного единения и непринужденности возникла легко и сразу. И это закономерно, потому что в зале не было ни одного случайного лица: педагоги, ветераны, сотрудники, учащиеся, родители, выпускники, специалисты от культуры, поклонники высокого искусства.

Мама выпускника Даниила Страковского Елена рассказала, что после переезда на Сахалин именно музыкальная школа помогла сыну полюбить остров, найти здесь друзей.

- Он приходил с уроков всегда наполненный новыми эмоциями и знаниями. У него открылось второе дыхание. Благодаря ЦДМШ музыка теперь всегда будет с нами, - подчеркнула она.

Выступления ребят – сольные и коллективные – получали самую мощную поддержку зала. В перечислении солидных достижений школы и ее воспитанников звучала очень важная мысль: даже если ребенок не выберет путь профессионального музыканта, проведенное в этих стенах время делает его личность богаче и тоньше.

Рассказы о жизни образовательного учреждения перемежались с чествованиями лучших педагогов.

От имени мэра областного центра коллектив и ветеранов педагогического труда поздравила начальник городского управления культуры, заслуженный работник культуры РФ Ирина Герасимова. Она отметила, что юбилейный год стал для школы особым. ЦДМШ получила новый современный учебный корпус. Сейчас муниципалитет на особом внимании держит вопросы дальнейшего расширения учреждения.

Высокое искусство - это еще и высокая культура. Новый руководитель ЦДМШ, заслуженный работник культуры РФ Марина Даровская, поднимаясь на сцену для получения приветственного адреса от главы Южно-Сахалинска, пригласила из зала своего предшественника, ныне – почетного директора, заслуженного работника культуры РФ Галину Зражаеву, 26 лет стоявшую у руля «музыкалки». Также Галине Васильевне была вручена Почетная грамота министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

Делясь планами на будущее, Марина Даровская сделала ставку на сохранение достойного качества образовательных услуг для детей, хорошие условия для работы преподавателей, развитие направлений деятельности школы, а также расширение образовательных программ. По ее словам, в школе работают творческие педагоги, которых легко подвигнуть на любое яркое дело.

К юбилею ЦДМШ силами ее сотрудников был подготовлен 8-минутный фильм.