Музей «Остров Сахалин» проведет зимний лекторий

В декабре музейный лекторий по традиции приглашает интеллектуально провести зимние вечера. Проходить они будут в музее книги Чехова «Остров Сахалин». Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе музея, вечера состоятся 7, 14, 21 и 28 декабря с 17:00.

Расписание лекций:

7, 14 декабря – «Жизнь и творчество Семёна Надеина».

На лекции расскажут о самобытном эвенкийском поэте и художнике, его творчестве. Семён Надеин не только в совершенстве владел техникой силуэтного вырезания, но и создавал рассказы, легенды, поэмы по мотивам эвенкийского фольклора.

21, 28 декабря – «Святочные рассказы А. П. Чехова».

На лекции будет рассмотрено своеобразие святочных рассказов Чехова. Участников Лектория познакомят с произведениями, посвященными Новому году, расскажут о его праздновании в семье Чеховых.

Стоимость посещения лекции – 50 руб.

В другие даты возможно проведение лектория для групп по предварительной записи по тел. 43-65-09.