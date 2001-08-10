Музей «Остров Сахалин» проведет зимний лекторий
В декабре музейный лекторий по традиции приглашает интеллектуально провести зимние вечера. Проходить они будут в музее книги Чехова «Остров Сахалин». Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе музея, вечера состоятся 7, 14, 21 и 28 декабря с 17:00.
Расписание лекций:
7, 14 декабря – «Жизнь и творчество Семёна Надеина».
На лекции расскажут о самобытном эвенкийском поэте и художнике, его творчестве. Семён Надеин не только в совершенстве владел техникой силуэтного вырезания, но и создавал рассказы, легенды, поэмы по мотивам эвенкийского фольклора.
21, 28 декабря – «Святочные рассказы А. П. Чехова».
На лекции будет рассмотрено своеобразие святочных рассказов Чехова. Участников Лектория познакомят с произведениями, посвященными Новому году, расскажут о его праздновании в семье Чеховых.
Стоимость посещения лекции – 50 руб.
В другие даты возможно проведение лектория для групп по предварительной записи по тел. 43-65-09.
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